Новый мод для Fallout New Vegas исправляет и улучшает ИИ ©

Моддер Inthegrave выпустил новый мод для Fallout New Vegas, который пытается исправить и улучшить ИИ. Как отметил моддер, Improved AI (Navmesh Overhaul Mod) исправляет и улучшает ошибки поиска пути в ванильной игре. Кроме того, он обеспечивает лучший и более сложный опыт работы с ИИ.

Если говорить более подробно, то мод обеспечивает улучшенную траекторию и пытается устранить врезание в стены и другие объекты неигровых персонажей. NPC теперь будут чаще искать укрытие, а атакующие в ближнем бою будут лучше ориентироваться в окружающей среде. Мало того, он оптимизирует ванильные навигационные сетки для повышения производительности.

Fallout New Vegas Improved AI (Navmesh Overhaul Mod) также исправляет некоторые ошибки навигации в стандартной игре. Более того, он исправляет затонувшие узлы, которые могут привести к застреванию NPC в земле, а также незавершенные ячейки и несовпадающие границы, которые мешают NPC перемещаться.

Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта, где доступна версия на русском языке.