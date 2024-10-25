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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 10 079 оценок

Опубликованы скриншоты фанатского ремейка New Vegas на движке Fallout 4

Simple Jack
Новости

Команда моддеров, занимающаяся созданием фанатского ремейка Fallout: New Vegas на движок четвертой части серии, поделились новыми скриншотами. Команда показала окрестности электростанции "ГЕЛИОС 1" и заброшенной фабрики, некогда производившей напиток «Сансет Саспарилла».

+ ещё 5 картинок

Fallout 4: New Vegas — не единственный мод для четвертой части, находящийся в разработке. Например, в сентябре 2024 года скриншотами поделились и создатели проекта под названием Fallout: Miami. Еще одна модификация — Fallout: London — вышла 25 июля. К концу октября она установила рекорд по скачиваниям для фанатских работ: число ее скачиваний превысило миллион.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Sidorovich12

Большинтсво ремейков дальше скриншотов не уходят.

2
Universe of Knowledge

Вижу только

0
WarCraf4er

Каким то плюшевым стало выглядеть всё

0