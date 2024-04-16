Bethesda представила характеристики главных героев из сериала "Fallout"

Как стало известно, компания Bethesda добавила Люси, Гуля и Максимуса из сериала Fallout в игру Fallout Shelter. Таким образом, у пользователей появилась возможность узнать официальные характеристики главных героев сериала.

Самые высокие показатели у Люси - восприятие и удача; у Гуля - выносливость, ловкость и харизма; у Максимуса - сила и ловкость. Тем не менее, пользователи считают, что уровень восприятия и интеллект у Гуля слишком занижены. А вот с интеллектом у Максимуса разработчики попали в самую точку, но при этом харизму ему следовало бы уменьшить - кажется персонаж не слишком понравился зрителям.

Кроме того, в Fallout Shelter добавили и других персонажей из сериала, например: Ма Джун, странного торговца и робота-помощника Снип-Снипа.

Люси:

Сила — 4

Восприятие — 7

Выносливость — 6

Харизма — 5

Интеллект — 6

Ловкость — 5

Удача — 7

Гуль:

Сила — 5

Восприятие — 6

Выносливость — 7

Харизма — 7

Интеллект — 4

Ловкость— 7

Удача — 4

Максимус:

Сила — 7

Восприятие — 6

Выносливость — 6

Харизма — 5

Интеллект — 4

Ловкость— 7

Удача — 5

Премьера сериала состоялась в потоковом сервисе Amazon Prime 11 апреля. Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет внушительные 93% от критиков и 88% от зрителей.