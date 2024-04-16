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Fallout Shelter 15.06.2015
Стратегия, Экономика, Строительство, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.6 2 112 оценок

Bethesda представила характеристики главных героев из сериала "Fallout"

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания Bethesda добавила Люси, Гуля и Максимуса из сериала Fallout в игру Fallout Shelter. Таким образом, у пользователей появилась возможность узнать официальные характеристики главных героев сериала.

Самые высокие показатели у Люси - восприятие и удача; у Гуля - выносливость, ловкость и харизма; у Максимуса - сила и ловкость. Тем не менее, пользователи считают, что уровень восприятия и интеллект у Гуля слишком занижены. А вот с интеллектом у Максимуса разработчики попали в самую точку, но при этом харизму ему следовало бы уменьшить - кажется персонаж не слишком понравился зрителям.

Кроме того, в Fallout Shelter добавили и других персонажей из сериала, например: Ма Джун, странного торговца и робота-помощника Снип-Снипа.

Люси:

  • Сила — 4
  • Восприятие — 7
  • Выносливость — 6
  • Харизма — 5
  • Интеллект — 6
  • Ловкость — 5
  • Удача — 7

Гуль:

  • Сила — 5
  • Восприятие — 6
  • Выносливость — 7
  • Харизма — 7
  • Интеллект — 4
  • Ловкость— 7
  • Удача — 4

Максимус:

  • Сила — 7
  • Восприятие — 6
  • Выносливость — 6
  • Харизма — 5
  • Интеллект — 4
  • Ловкость— 7
  • Удача — 5

Премьера сериала состоялась в потоковом сервисе Amazon Prime 11 апреля. Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет внушительные 93% от критиков и 88% от зрителей.

10
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
SGate

Хрень какая-то. У гуля удача 4? Вы серьезно?

5
Oscilograf

ну ты с утра просыпаешься, а ты гуль. Ну такая себе удача то. Потому и 4.

6
VaZZers
Спойлер
4
Oscilograf

Интеллект — 6

Интеллект — 4

Интеллект — 4

Походу умом там ни кто не блещет :)

3
Fedmoped

а что по тому как они себя ведут не понятно?)) сценаристы не даром такую муть написали!)

0
ka27

Интеллект можно им всем 2, 3 поставить:) https://youtu.be/JZH9u5Ca00s?t=208

0
SGate

Максимус:

Сила — 8

Восприятие — 3

Выносливость — 10

Харизма — 1

Интеллект — 1

Ловкость— 8

Удача — 7

3
Dinozavrus

негр проходит за саванта

3
LogicDisciple

это где он ловкость проявлял? вечно битый...

0
BigusDickus

сила на 8? его бомжи чуть в реанимацию не отправили. спасла удача)

0
Lorenz Boehler

Самый приятный и умный персонаж - брат главгероини Норм. Вот ему инту можно в 9 выставить. Правда, за счёт выносливости, там не больше 3.

2
BigusDickus

судя по тому как гуль шмаляет и выходит из ситуаций, у него все на 9) и это без пип-боя

1
potter790

Не, у него пуха имбовая. Где то видать легендарочку вымутил. )))

0
Go_Ra

У бабы интеллект - 6 ?! Да она тупит по страшному... интеллект - 2 , это максимум...

0
potter790

Ну это многое объясняет. Особено как Люська с гулем от проглота слиняли. А вот нига туповатый но сильный, ушатал бедолагу.. не без удачи конечно. xD)

0
Denis Kyokushin

А у феминизма в этом сериале какие показатели?И забыли добавить для Люси медицину в 10 баллов.Эдак она после ножевого ранения двигалась, как-будто его вообще ничего не было.Наркомановский стимулятор чётко помог

-1