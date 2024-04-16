Bethesda представила характеристики главных героев из сериала "Fallout"

Как стало известно, компания Bethesda добавила Люси, Гуля и Максимуса из сериала Fallout в игру Fallout Shelter. Таким образом, у пользователей появилась возможность узнать официальные характеристики главных героев сериала.
Самые высокие показатели у Люси - восприятие и удача; у Гуля - выносливость, ловкость и харизма; у Максимуса - сила и ловкость. Тем не менее, пользователи считают, что уровень восприятия и интеллект у Гуля слишком занижены. А вот с интеллектом у Максимуса разработчики попали в самую точку, но при этом харизму ему следовало бы уменьшить - кажется персонаж не слишком понравился зрителям.
Кроме того, в Fallout Shelter добавили и других персонажей из сериала, например: Ма Джун, странного торговца и робота-помощника Снип-Снипа.
Люси:
- Сила — 4
- Восприятие — 7
- Выносливость — 6
- Харизма — 5
- Интеллект — 6
- Ловкость — 5
- Удача — 7
Гуль:
- Сила — 5
- Восприятие — 6
- Выносливость — 7
- Харизма — 7
- Интеллект — 4
- Ловкость— 7
- Удача — 4
Максимус:
- Сила — 7
- Восприятие — 6
- Выносливость — 6
- Харизма — 5
- Интеллект — 4
- Ловкость— 7
- Удача — 5
Премьера сериала состоялась в потоковом сервисе Amazon Prime 11 апреля. Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет внушительные 93% от критиков и 88% от зрителей.
Хрень какая-то. У гуля удача 4? Вы серьезно?
ну ты с утра просыпаешься, а ты гуль. Ну такая себе удача то. Потому и 4.
Интеллект — 6
Интеллект — 4
Интеллект — 4
Походу умом там ни кто не блещет :)
а что по тому как они себя ведут не понятно?)) сценаристы не даром такую муть написали!)
Интеллект можно им всем 2, 3 поставить:) https://youtu.be/JZH9u5Ca00s?t=208
Максимус:
Сила — 8
Восприятие — 3
Выносливость — 10
Харизма — 1
Интеллект — 1
Ловкость— 8
Удача — 7
негр проходит за саванта
это где он ловкость проявлял? вечно битый...
сила на 8? его бомжи чуть в реанимацию не отправили. спасла удача)
Самый приятный и умный персонаж - брат главгероини Норм. Вот ему инту можно в 9 выставить. Правда, за счёт выносливости, там не больше 3.
судя по тому как гуль шмаляет и выходит из ситуаций, у него все на 9) и это без пип-боя
Не, у него пуха имбовая. Где то видать легендарочку вымутил. )))
У бабы интеллект - 6 ?! Да она тупит по страшному... интеллект - 2 , это максимум...
Ну это многое объясняет. Особено как Люська с гулем от проглота слиняли. А вот нига туповатый но сильный, ушатал бедолагу.. не без удачи конечно. xD)
А у феминизма в этом сериале какие показатели?И забыли добавить для Люси медицину в 10 баллов.Эдак она после ножевого ранения двигалась, как-будто его вообще ничего не было.Наркомановский стимулятор чётко помог