Square Enix обещает выпустить как можно больше игр для разных платформ

В последние годы Square Enix придерживалась позиции выпускать свои игры только на нескольких из доступных на рынке платформ, подчас делая их эксклюзивными. Но сейчас компания решила пересмотреть свою позицию.

Оставив без внимания Xbox сразу несколько своих игр, следующий релиз компании, Fantasian: Neo Dimension, будет выпущен одновременно на всех существующих платформах, включая консоль Microsoft.

Комментируя эту тему, продюсер игры Наоки Йошида заявил, что Square Enix планирует выпускать все больше мультиплатформенных игр и надеется, что игра также понравится пользователям Xbox.

В этот раз версия для Xbox Series X|S выйдет в тот же день. И вообще, в дальнейшем Square Enix намерена выпускать все больше и больше игр одновременно на каждой платформе... так что я надеюсь, что пользователи Xbox также будут в нее играть.



Тот факт, что игра выходит сразу на всех платформах, вызывает энтузиазм... так что мы благодарны, что они [Mistwalkers] проделали хорошую работу.

Fantasian: Neo Dimension выйдет 5 декабря для Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox Series X|S.