Far Cry 6 появилась в Steam

В Steam появилась страница игры Far Cry 6 от Ubisoft, да еще и открыта для Российского региона.
Похоже дела у Ubisoft с их собственным лаунчером идут не очень хорошо, раз они решились на такой шаг, да еще и с доступом для россиян. Хотя, до даты выхода в Steam 11.05.2023 еще надо дожить, за это время много чего может поменяться, но будем надеяться на лучшее.
Игра то не очень. Суть игры-принеси подаю иди на... не мешай.
Так 11 мая страница станет не доступна, с многими играми так было, пока игру нельзя купить, можно зайти поразглядывать картинки
Пусть убирают, оно и бесплатно не нужно худшая игра в серии.
Крутая игра
что-то нас обоих минусят я уже даже и не знаю что тут сказать ))
тут каллоедов много так что не удивляйся)
Тут я уже ничему не удивляюсь ))
и завистливых людишек
на релизе в uplay купил, а хотелось бы в стиме(
Ну, в разы лучше этого вашего, кастрированного Atomic Heart.
P. S. Используйте лайки как дизлайки, а дизлайки ставьте если согласны со мной.
О, ещё даже не заблокировано. Самое время нажать "скрыть" и добавить тег "Пиратить лицемеров".
Юбикам бы уже определится - или мы Мордор а они потомки Элендила, или пусть маркируют свои игры Белой Дланью или Оком Саурона перед продажей в российском стиме.
https://www.playground.ru/misc/news/far_cry_6_poyavitsya_v_steam_11_maya_riders_republic_i_rainbow_six_extraction_v_iyune-1620465