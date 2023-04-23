Far Cry 6 появилась в Steam ©

В Steam появилась страница игры Far Cry 6 от Ubisoft, да еще и открыта для Российского региона.

Похоже дела у Ubisoft с их собственным лаунчером идут не очень хорошо, раз они решились на такой шаг, да еще и с доступом для россиян. Хотя, до даты выхода в Steam 11.05.2023 еще надо дожить, за это время много чего может поменяться, но будем надеяться на лучшее.