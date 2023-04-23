Far Cry 6 07.10.2021
6.7 1 481 оценка

Far Cry 6 появилась в Steam

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Kolyambus55RUS
Новости

В Steam появилась страница игры Far Cry 6 от Ubisoft, да еще и открыта для Российского региона.

Похоже дела у Ubisoft с их собственным лаунчером идут не очень хорошо, раз они решились на такой шаг, да еще и с доступом для россиян. Хотя, до даты выхода в Steam 11.05.2023 еще надо дожить, за это время много чего может поменяться, но будем надеяться на лучшее.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
albert19981

Игра то не очень. Суть игры-принеси подаю иди на... не мешай.

11
qpacan aka Bezbozhnik

Так 11 мая страница станет не доступна, с многими играми так было, пока игру нельзя купить, можно зайти поразглядывать картинки

8
Destroited

Пусть убирают, оно и бесплатно не нужно худшая игра в серии.

8
EnigmaticKynan

Крутая игра

-10
Destroited EnigmaticKynan

что-то нас обоих минусят я уже даже и не знаю что тут сказать ))

5
golab42 Destroited

тут каллоедов много так что не удивляйся)

3
Destroited golab42

Тут я уже ничему не удивляюсь ))

0
MeduzaRUS golab42

и завистливых людишек

0
MeduzaRUS

на релизе в uplay купил, а хотелось бы в стиме(

0
Jarvis666

Ну, в разы лучше этого вашего, кастрированного Atomic Heart.

P. S. Используйте лайки как дизлайки, а дизлайки ставьте если согласны со мной.

0
Кей Овальд

О, ещё даже не заблокировано. Самое время нажать "скрыть" и добавить тег "Пиратить лицемеров".

-1
mongol312

Юбикам бы уже определится - или мы Мордор а они потомки Элендила, или пусть маркируют свои игры Белой Дланью или Оком Саурона перед продажей в российском стиме.

-4
butcher69

https://www.playground.ru/misc/news/far_cry_6_poyavitsya_v_steam_11_maya_riders_republic_i_rainbow_six_extraction_v_iyune-1620465

-6