Смотрим трейлер атмосферного приключения Farewell North

Путешествие в сюжетной приключенческой игре Farewell North начнется 15 августа на Xbox Series, Nintendo Switch и PC через Steam, согласно объявлению от издателя Mooneye Studios и разработчика Кайла Бэнкса.

В этой игре вам предстоит вернуть цвет мрачным островам, играя за бордер-колли, который отправляется в путешествие вместе со своим хозяином. Ваши приключения будут наполнены исследованиями суши и моря, открытием скрытых троп и освобождением диких животных, чтобы восстановить краски мира и раскрыть эмоциональную историю прощания.

Вы сможете исследовать острова, восстанавливая воспоминания, чтобы привнести цвет обратно на архипелаг. На вашем пути появятся новые маршруты, угрозы и скрытые сокровища. Игра предлагает уникальные атмосферные локации, созданные вручную, и вам придется избегать встреч с враждебными существами.

Чтобы помочь миру возвращать цвет, вы будете активировать спящих диких животных, открывая новые пути и временно привлекая внимание монстров. Решая головоломки, основанные на перспективе и цветовой гамме, вы сможете обнаруживать скрытые объекты и секретные места.

Путешествуйте по островам в своем темпе, бегая по зеленым полям, взбираясь на скалы и плавая на каноэ по океану. Исследуйте новые острова и узнавайте истории прошлого, которые привели к уходу цвета из мира архипелага.