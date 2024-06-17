В сети завирусилась страничка Minecraft в Steam, которая оказалась фейком

Minecraft уже 15 лет остаётся одной из самых успешных игр современности, несмотря на то, что до сих пор игнорирует самый популярный среди игроков цифровой магазин. После переезда с Java и релиза песочницы на нескольких поколениях различных консолей, игры до сих пор нет в Steam. Несмотря на солидный возраст проекта, многие игроки всё ещё ждут выхода Minecraft в Steam, чем удачно пользуются злоумышленники.
На днях некоторым недобросовестным разработчикам удалось создать очень правдоподобную версию якобы официальной страницы Minecraft в цифровом магазине Steam. Страница была детально оформлена, с указанием разработчиков и даже с предполагаемой датой релиза, но, увы, это оказалось фейком. Аналитическая платформа SteamDB быстро предупредила пользователей о том, что страница не является официальной, а позже сам магазин удалил все упоминания о ней.
Фейковая страница Minecraft просуществовала менее суток, но привлекла внимание огромного количества игроков. Согласно данным поисковых систем, за последнее время количество запросов по слову "Minecraft" увеличилось в десятки раз. Пользователи активно пытались найти игру в Steam, но их попытки были тщетными. Тем не менее, песочница ещё может добраться до популярной площадки, так как недавно в сети появились довольно правдоподобные намёки на релиз Minecraft в Steam в ближайшем будущем.
А собственно зачем он в Stem? все играют в модификации майнкрафта и они обычно имеют сторонний лаунчер с привязкой к curse для скачки модов и т.д..
В чëм проблема в стиме еë выпустить это не шедевр какой-то эксклюзив
Как вообще могли пропустить такой фейк?