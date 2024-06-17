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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.5 5 536 оценок

В сети завирусилась страничка Minecraft в Steam, которая оказалась фейком

Gutsz
Новости

Minecraft уже 15 лет остаётся одной из самых успешных игр современности, несмотря на то, что до сих пор игнорирует самый популярный среди игроков цифровой магазин. После переезда с Java и релиза песочницы на нескольких поколениях различных консолей, игры до сих пор нет в Steam. Несмотря на солидный возраст проекта, многие игроки всё ещё ждут выхода Minecraft в Steam, чем удачно пользуются злоумышленники.

На днях некоторым недобросовестным разработчикам удалось создать очень правдоподобную версию якобы официальной страницы Minecraft в цифровом магазине Steam. Страница была детально оформлена, с указанием разработчиков и даже с предполагаемой датой релиза, но, увы, это оказалось фейком. Аналитическая платформа SteamDB быстро предупредила пользователей о том, что страница не является официальной, а позже сам магазин удалил все упоминания о ней.

Фейковая страница Minecraft просуществовала менее суток, но привлекла внимание огромного количества игроков. Согласно данным поисковых систем, за последнее время количество запросов по слову "Minecraft" увеличилось в десятки раз. Пользователи активно пытались найти игру в Steam, но их попытки были тщетными. Тем не менее, песочница ещё может добраться до популярной площадки, так как недавно в сети появились довольно правдоподобные намёки на релиз Minecraft в Steam в ближайшем будущем.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mazaxati

А собственно зачем он в Stem? все играют в модификации майнкрафта и они обычно имеют сторонний лаунчер с привязкой к curse для скачки модов и т.д..

2
Punisher1

В чëм проблема в стиме еë выпустить это не шедевр какой-то эксклюзив

0
Олег Дудин

Как вообще могли пропустить такой фейк?

0