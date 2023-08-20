Геймплейный трейлер Fate/Samurai Remnant демонстрирует боевые сцены ©

Сегодня компания Koei Tecmo опубликовала геймплейный трейлер грядущей экшен JRPG Fate/Samurai Remnant. Основное внимание в трейлере уделено боевым действиям, в которых участвуют герой Минамото Иори и его слуга Сэйбер.

Мы видим не только то, как они могут взаимодействовать, выполняя различные приемы, но и то, как Минамото Иори может переключаться между стойкой с одним мечом и знаменитым стилем Niten Ichi-ryu с двумя мечами, которому обучал Миямото Мусаси.

Fate/Samurai Remnant выйдет 28 сентября 2023 года для PS5, PS4, PC и Nintendo Switch в Японии, а западным поклонникам Fate придется подождать до 29 сентября. Предварительные заказы уже доступны на всех платформах.

Если вы хотите увидеть больше информации об игре, то можете насладиться еще одним трейлером, который недавно представил сюжет и некоторых персонажей.

Если серия Fate вам ничего не напоминает, то в Японии она дебютировала в 2004 году с ориентированной на взрослых визуальной новеллой Fate/stay night. Затем франшиза пошла по пути многих популярных японских сериалов, которые начинались как эроге, оставляя за собой взрослый характер (сохраняя при этом довольно значительный уровень фансервиса), расширяя свою целевую аудиторию и становясь массовым мультимедийным проектом, включающим аниме, мангу и многое другое. Кульминацией этой популярности стала мобильная игра Fate/Grand Order, которая является одной из самых играемых мобильных игр в мире.