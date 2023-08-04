Полное прохождение Fate/Samurai Remnant займет более 100 часов

Японское издание Dengeki недавно взяло интервью у продюсера и режиссера грядущей JRPG Fate/Samurai Remnant, разрабатываемой Omega Force, Томохико Сё и Рёта Мацухида соответственно. И, пожалуй, самая важная информация, которую удалось раскрыть, заключается в том, что прохождение основного сюжета займет 50 часов. В то время как любители полностью завершить игру, скорее всего, потратят более 100 часов.
Кроме того, в игре будет и послеигровой контент, однако точных сведений о том, что он будет включать в себя, не сообщается.
Fate/Samurai Remnant, разрабатываемая компанией Omega Force, представляет собой войну за Грааль, происходящую в эпоху Кэйан, в Японии периода Эдо, в которой участвуют семь мастеров и призванных ими слуг, представляющих исторические и мифологические фигуры.
Fate /Samurai Remnant выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam 29 сентября 2023 года. Последний геймплейный трейлер вы можете увидеть здесь.
И 90 часов это ковыряние толстых мобов и фарм.
На самом деле прохождение займёт 0 часов, потому что...
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