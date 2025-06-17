Появились оценки FBC: Firebreak - первого кооперативного шутера Remedy

На Opencritic у игры 75 баллов из 100, а рекомендует её 53% рецензентов.

Поигравшие остались довольны визуальной составляющей проекта — всё-таки вернутся в Старейший дом с его брутализмом приятно. Система классов с хорошо сочетающимися между собой наборами для героев даёт небольшое поле для экспериментов.

Враги тоже удостоились похвалы: тут и стикеры, которые закрывают игроку обзор, и светофор, которые выбирает своей целью одного игрока и тот не должен двигаться, если на него светит красный. А без помощи товарищей не обойтись.

Журналистам не понравилось, что миссии довольно быстро приедаются. Их всего пять и они довольно однообразные.

Часть рецензентов сходится во мнении, что все проблемы можно поправить обновлениями. У Remedy есть план на этот год, но дальше всё зависит от заинтересованности аудитории.

FBC: Firebreak уже доступна на PS5, Xbox Series S|X и PC в подписках PS Plus Extra и Xbox Game Pass. Между всеми платформами есть кроссплей. Заявлены субтитры на русском языке.