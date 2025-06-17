Появились оценки FBC: Firebreak - первого кооперативного шутера Remedy

На Opencritic у игры 75 баллов из 100, а рекомендует её 53% рецензентов.
Поигравшие остались довольны визуальной составляющей проекта — всё-таки вернутся в Старейший дом с его брутализмом приятно. Система классов с хорошо сочетающимися между собой наборами для героев даёт небольшое поле для экспериментов.
Враги тоже удостоились похвалы: тут и стикеры, которые закрывают игроку обзор, и светофор, которые выбирает своей целью одного игрока и тот не должен двигаться, если на него светит красный. А без помощи товарищей не обойтись.
Журналистам не понравилось, что миссии довольно быстро приедаются. Их всего пять и они довольно однообразные.
Часть рецензентов сходится во мнении, что все проблемы можно поправить обновлениями. У Remedy есть план на этот год, но дальше всё зависит от заинтересованности аудитории.
FBC: Firebreak уже доступна на PS5, Xbox Series S|X и PC в подписках PS Plus Extra и Xbox Game Pass. Между всеми платформами есть кроссплей. Заявлены субтитры на русском языке.
Вроде как в РФ нельзя играть по сети, потому что РКН заблочил сервера Amazon и чего то там ещё.
ркн заблочили cloudflare ) и задела половину других серверов,благодаря этому половина онлайн игр в России отлетела , РКН пид* , "хорошие люди" )
с самого начала было понятно
сразу было понятно, что даже лефодед лучше
кто не купил тот нече не потерял) имхо
В Стиме "в основном отрицательные"