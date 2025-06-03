Remedy представила системные требования к ПК кооперативного шутера FBC: Firebreak

Remedy Entertainment, известная по искажению реальностей в Alan Wake и Control, вступает на неизведанную территорию с FBC Firebreak, своим первым кооперативным многопользовательским шутером от первого лица.

Поскольку до дня выхода, 17 июня, остаётся всё меньше времени, компания сегодня раскрыла системные требования к ПК. Для того, что запустить игру в 60 к/с и разрешении 1080p с апскейлером на качество, вам понадобится процессор Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600X, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT, 16 ГБ ОЗУ и 30 ГБ свободного места на SSD.

Для более комфортного гейминга в 1440p и 60 к/с с апскейлером на качество Remedy рекомендует процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 2600, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT.