Remedy представила системные требования к ПК кооперативного шутера FBC: Firebreak

Remedy Entertainment, известная по искажению реальностей в Alan Wake и Control, вступает на неизведанную территорию с FBC Firebreak, своим первым кооперативным многопользовательским шутером от первого лица.
Поскольку до дня выхода, 17 июня, остаётся всё меньше времени, компания сегодня раскрыла системные требования к ПК. Для того, что запустить игру в 60 к/с и разрешении 1080p с апскейлером на качество, вам понадобится процессор Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600X, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT, 16 ГБ ОЗУ и 30 ГБ свободного места на SSD.
Для более комфортного гейминга в 1440p и 60 к/с с апскейлером на качество Remedy рекомендует процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 2600, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT.
уже прямо вижу какие будут плохие продажи...
это же бесплатный кооп шутер
Бесплатный ?
кто тебе такое сказал?
ремеди, которые еле еле зарабатывают и умирают без издателей, выпустят бесплатный шутер? ещё и после заявлений, что там не будет баттлпассов и тп (с чего можно зарабатывать, если фри ту плей)
серьёзно? бесплатным будет? не шутишь?
Для бесплатного шутера слишком уж кусачие требования, игра для всех же должна быть именно что " для всех" а тут хз, выглядит так будто очередная подела забытая через какое то время имхо
Ну хз, судя по статистике стима, минимум половину его аудитории вполне себе охватывают, а учитывая что им явно нужна та аудитория которая сможет покупать скинчики, то средние требования к железу, вполне разумны
так платный же
Тут все и так ясно... Они просто взяли control и создали из него шутер... Возможно добавили рандомнуд генерацию, что повышает требования к CPU и добавили новую трассировку, что тоже + к требованиям
Лучше бы они за ремейки Макса взялись как следует