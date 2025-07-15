Ибрагимович ведет EA FC 26 к премьере - трейлер покажут 16 июля

Electronic Arts официально объявила, что легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович станет лицом Ultimate Edition грядущей EA Sports FC 26. Вместе с этим разработчики раскрыли дату полноценной презентации игры — 16 июля в 18:00 по московскому времени выйдет первый трейлер.

«Вы просили. Златан вернулся», — гласит пост компании в соцсетях. Цифровой Ибра на обложке намекает на то, что EA готовит не просто косметические обновления, а кое-что особенное.

Хотя подробности пока держатся в секрете, можно ожидать улучшения игрового процесса, анимаций, ИИ и общего визуального качества. Также фанаты надеются на значимые изменения в режимах, особенно в карьере и Ultimate Team, где возможны новые механики и система развития.

Как и другие спортивные игры EA, FC 26, скорее всего, продолжит кросс-платформенный курс — поддержка как нового, так и предыдущего поколения консолей вполне ожидаема. При этом немало внимания приковано к потенциальной версии для Nintendo Switch 2: если слухи подтвердятся, игра может впервые на гибридной платформе выйти в техническом паритете с PS5 и Xbox Series X|S.

Полное раскрытие информации — уже завтра. Следим за обновлениями: возвращение Ибрагимовича может стать лишь началом больших перемен в FC 26.