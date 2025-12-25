Маг времени и живой бастион: авторы Fellowship готовят два новых класса

Разработчики кооперативной RPG Fellowship приоткрыли завесу тайны над будущими изменениями, которые ждут игру в новом году. Команда представила первые подробности о двух новых героях, находящихся в активной разработке, а также показала концепт-арты и раскрыла их рабочие имена. Крупное обновление запланировано на февраль, однако пока неизвестно, выйдут ли оба класса одновременно.

Первой представленной героиней стала Лиза — полуэльфийка и маг-целитель, способная управлять временем. Судя по описанию, её умения будут связаны не только с лечением союзников, но и с манипуляцией ходом боя, что может заметно повлиять на тактическую глубину сражений.

Второй персонаж — Суне, массивный человек-танк, вооружённый огромным двуручным мечом. Он задуман как фронтовой боец, способный принимать на себя основной урон и удерживать врагов, создавая пространство для команды.

Разработчики отмечают, что имена Лиза и Суне пока являются временными и могут измениться ближе к релизу. Тем не менее уже сейчас видно, что новые классы призваны существенно разнообразить игровой процесс Fellowship и расширить выбор ролей для кооперативного прохождения.