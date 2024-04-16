Delusional выпустил доработку своего взлома FIFA 16

Новоиспеченный взломщик продолжает усердно трудиться над взломами Denuvo: сегодня Delusional порадовал пользователей доработкой своего взлома FIFA 16.

Пользователи жаловались на имеющиеся недоработки кряка, а именно на вылеты в режиме карьеры, которые теперь взломщик успешно исправил. Так же он сообщил об улучшении своего кода для взлома. Вероятно следующий взлом от Delusional можно ожидать уже в ближайшие дни - к примеру взлом Just Dance 2017 взломщик выложил всего спустя 3 дня после FIFA 16.

Delusional взломал защиту Denuvo в FIFA 16 спустя почти 9 лет после релиза игры. Игру уже нельзя купить на PC легальным способом.