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FIFA 16 22.09.2015
Симулятор, Спорт, Футбол
6.9 625 оценок

Delusional выпустил доработку своего взлома FIFA 16

AceTheKing
Новости

Новоиспеченный взломщик продолжает усердно трудиться над взломами Denuvo: сегодня Delusional порадовал пользователей доработкой своего взлома FIFA 16.

Пользователи жаловались на имеющиеся недоработки кряка, а именно на вылеты в режиме карьеры, которые теперь взломщик успешно исправил. Так же он сообщил об улучшении своего кода для взлома. Вероятно следующий взлом от Delusional можно ожидать уже в ближайшие дни - к примеру взлом Just Dance 2017 взломщик выложил всего спустя 3 дня после FIFA 16.

Delusional взломал защиту Denuvo в FIFA 16 спустя почти 9 лет после релиза игры. Игру уже нельзя купить на PC легальным способом.

20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Brainstoun

Чую через пару месяцев громкие взломы

12
NegativePolygon

Дай бог!

9
hpi

Нет.

0
x[GAMER]x hpi

П****а ответ

1
Oscilograf

Молодец паренек, вдруг кому-то надо, теперь вот есть.

8
Talendor3

еще немного подкачал навык взлома

8
BAZKIN

Чувак вразнос пошел, молодец

7
airstorm

Любой взлом это хорошо. Пожелаем удачи и успехов этому взломщику. Разумеется не все взломанные игры будут из числа ожидаемых и т.п., однако не забываем, что практический опыт это очень важно в подобном деле. И не важно на чём этот взломщик будет набираться опыта и оттачивать мастерство. Успехов ему! И терпения всем, кто благоразумно ждёт взлома своей игры!

7
WholeZeller

если бы взломал call of duty общим игры ea gemes было бы круто который не взломал empress

4
Matpoc2

До сих пор не взломали.

Спойлер
2
Комментарий удален
agula98

А вапще била би супер крута ыесли би етат хакир смог взламать учебник рускава языка

-5
вупсич пупсич agula98

сдесь ошыбок столька

катеца слиза

каг песать таг можна

о мои глоза

-3
islamelmurzaev2005 agula98

уча луский дулак а вопщще не пищи болше

-3
211186

Даже не смешно

0
vertehwost
-5
666ANUBIS666

почему грустно и невкусно?

3