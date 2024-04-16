Delusional выпустил доработку своего взлома FIFA 16

Новоиспеченный взломщик продолжает усердно трудиться над взломами Denuvo: сегодня Delusional порадовал пользователей доработкой своего взлома FIFA 16.
Пользователи жаловались на имеющиеся недоработки кряка, а именно на вылеты в режиме карьеры, которые теперь взломщик успешно исправил. Так же он сообщил об улучшении своего кода для взлома. Вероятно следующий взлом от Delusional можно ожидать уже в ближайшие дни - к примеру взлом Just Dance 2017 взломщик выложил всего спустя 3 дня после FIFA 16.
Delusional взломал защиту Denuvo в FIFA 16 спустя почти 9 лет после релиза игры. Игру уже нельзя купить на PC легальным способом.
Чую через пару месяцев громкие взломы
Дай бог!
Нет.
П****а ответ
Молодец паренек, вдруг кому-то надо, теперь вот есть.
еще немного подкачал навык взлома
Чувак вразнос пошел, молодец
Любой взлом это хорошо. Пожелаем удачи и успехов этому взломщику. Разумеется не все взломанные игры будут из числа ожидаемых и т.п., однако не забываем, что практический опыт это очень важно в подобном деле. И не важно на чём этот взломщик будет набираться опыта и оттачивать мастерство. Успехов ему! И терпения всем, кто благоразумно ждёт взлома своей игры!
если бы взломал call of duty общим игры ea gemes было бы круто который не взломал empress
До сих пор не взломали.
А вапще била би супер крута ыесли би етат хакир смог взламать учебник рускава языка
сдесь ошыбок столька
катеца слиза
каг песать таг можна
о мои глоза
уча луский дулак а вопщще не пищи болше
Даже не смешно
почему грустно и невкусно?