FIFA 23 обошла по продажам FIFA 22 всего за шесть месяцев ©

EA объявила, что последняя часть футбольной франшизы FIFA 23 побила показатели продаж FIFA 22 в течение шести месяцев после выхода. EA сообщила об этом во время отчета о доходах на этой неделе, назвав FIFA 23 самым успешным запуском в истории франшизы.

"Рекордные показатели живых сервисов и рост вовлеченности, особенно в нашей франшизе EA Sports FIFA, обеспечили более высокие, чем ожидалось, чистые поступления в четвертом квартале, что позволило завершить финансовый год с хорошими результатами", - сказал Крис Сух, главный финансовый директор компании.

Успех не должен быть сюрпризом, поскольку EA еще в феврале сообщила, что FIFA 23 станет самой продаваемой игрой в истории франшизы. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что чистые продажи франшизы за год выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом, а в одной только Северной Америке рынок вырос на 50%.

Даже во время запуска FIFA 23 била рекорды. Еще в октябре 2022 года EA сообщила, что только за первую неделю запуска FIFA 23 на всех платформах в нее сыграли рекордные 10,3 миллиона игроков.

Успех FIFA 23 подготавливает EA к выпуску следующей крупной футбольной игры, которая станет первой игрой, выпущенной компанией, оставившей бренд FIFA.