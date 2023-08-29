MKDEV выпустили финальную версию взлома Denuvo для FIFA 23 ©

Спустя неделю бета-теста, команда MKDEV сегодня выпустила финальную версию взлома Denuvo в игре FIFA 23, предназначенную для публичного релиза. В ней взломщики исправили все ошибки, о которых им сообщили пользователи. Игра уже доступна на торрент-трекерах.

Взлом примечателен тем, что это первый взлом в серии FIFA за долгое время после FIFA 19, которая была взломана еще группой CPY в 2018-м году. Кроме того, FIFA 23 - последняя игра в серии FIFA, которая была создана Electronic Arts, после чего издатель решил не заключать новый контракт с организацией и делать собственный футбольный симулятор EA Sports FC. Таким образом, MKDEV фактически "закрыли" вопрос с данной серией игр у пиратов.

Помимо этого, MKDEV, как и обещали, уже начали делиться интересными подробностями касательно своих методов взломов Denuvo. В NFO они кратко описали основные моменты, на которые стоит обратить внимание взломщикам. Полную версию своего туториала они пообещали выложить немного позднее, поскольку не хотели задерживать релиз взлома. Таким образом, возможно что благодаря полному туториалу от MKDEV спустя какое-то время у нас появится больше взломщиков Denuvo.