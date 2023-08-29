MKDEV выпустили финальную версию взлома Denuvo для FIFA 23

Спустя неделю бета-теста, команда MKDEV сегодня выпустила финальную версию взлома Denuvo в игре FIFA 23, предназначенную для публичного релиза. В ней взломщики исправили все ошибки, о которых им сообщили пользователи. Игра уже доступна на торрент-трекерах.
Взлом примечателен тем, что это первый взлом в серии FIFA за долгое время после FIFA 19, которая была взломана еще группой CPY в 2018-м году. Кроме того, FIFA 23 - последняя игра в серии FIFA, которая была создана Electronic Arts, после чего издатель решил не заключать новый контракт с организацией и делать собственный футбольный симулятор EA Sports FC. Таким образом, MKDEV фактически "закрыли" вопрос с данной серией игр у пиратов.
Помимо этого, MKDEV, как и обещали, уже начали делиться интересными подробностями касательно своих методов взломов Denuvo. В NFO они кратко описали основные моменты, на которые стоит обратить внимание взломщикам. Полную версию своего туториала они пообещали выложить немного позднее, поскольку не хотели задерживать релиз взлома. Таким образом, возможно что благодаря полному туториалу от MKDEV спустя какое-то время у нас появится больше взломщиков Denuvo.
Приятное начало утра
Из-за надежды на то, что взломают потом что-то хорошее, а не кал?
Правильно. Один раз взломал этот кал и играй десятилетиями. Какой смысл следующие части ломать?..
Так держать!
Молодец!!! Ждём ещё взломов)
Это самый большой взлом историей MKDEV
и к сожалению это их последний взлом они уходят со взломов
Хоть что-то...а Шедевры подождут. :) Пока разрабы Сами Денуву не уберут :)
Чемпионат Мира без модов теперь работает?
Я вот хз, есть смысл качать полноценный репак, если на бетке все норм?
А какой смысл пиратки фифы? это же мультиплеерная игра. Че с ботами будете бегать?
Очень большой процент игроков просто катает карьеру за клуб или игрока. Клуб берут самый нулевый с низов, и доводят до топ клуба. Так же и с игроком создавая "себя" и погнал. Так же можно в VOLTA покатать и пофиньтить ( это уличный футбол ), еще в 23 фифе есть отдельный режим ЧМ по футболу 2023 года, который в Катаре был, с лицензиями и т.п. Короче там помимо мультиплеера много одиночных режимов. Просто их пиарят меньше и развивают меньше чем донатный онлайн.
В Volta нельзя - этот режим не доступен оффлайн.
Но тот же World Cup люди смогли заставить работать на пиратке.
А режим карьеры работает незнаете?
Работает конечно
этот вопрос претензию с 11й фифулик здесь задают каждый год, не надаоело?
Я катаюу карьеру с ботами. Покупал и играл в онлайн которая набита читаками по самые гланды. Ну и так приходят друзья и играем на деньги, полтос ставка, когда и больше.
Когда же они поймут, что игроки должны покупать игры в знак благодарности разработчикам за хорошо проделанную работу, а не потому что не могут спиратить желаемый продукт. Возможно никогда, а может просто хотят вкладывать в производство меньше ресурсов, компенсировав их обещаниями и хорошей рекламной компанией