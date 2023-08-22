MKDEV выпустили первую версию взлома защиты Denuvo в FIFA 23 ©

Сегодня команда взломщиков MKDEV выпустила первую версию своего взлома FIFA 23.

MKDEV уточнили, что первая версия содержит ошибки и не предназначена для публичного пользования. Взломщикам понадобится время чтобы довести взлом до хорошего состояния, как это было с Football Manager.

К сожалению MKDEV сообщили, что это их последний взлом, после чего они планируют закончить со взломами Denuvo. Однако будем надеяться, что возможно группа со временем передумает и изменит свои планы.

Напомню, что последняя взломанная игра в серии FIFA - FIFA 19. Ранее MKDEV сильно критиковали за плохое качество взломов, которые чаще всего не позволяли пользователям дойти дальше чем меню игры, однако в Football Manager группа сделала качественный скачок, благодаря чему их взломы стали стабильно работать на большинстве систем.