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FIFA 23 30.09.2022
6.6 325 оценок

MKDEV выпустили первую версию взлома защиты Denuvo в FIFA 23

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AceTheKing
Новости

Сегодня команда взломщиков MKDEV выпустила первую версию своего взлома FIFA 23.

MKDEV уточнили, что первая версия содержит ошибки и не предназначена для публичного пользования. Взломщикам понадобится время чтобы довести взлом до хорошего состояния, как это было с Football Manager.

К сожалению MKDEV сообщили, что это их последний взлом, после чего они планируют закончить со взломами Denuvo. Однако будем надеяться, что возможно группа со временем передумает и изменит свои планы.

Напомню, что последняя взломанная игра в серии FIFA - FIFA 19. Ранее MKDEV сильно критиковали за плохое качество взломов, которые чаще всего не позволяли пользователям дойти дальше чем меню игры, однако в Football Manager группа сделала качественный скачок, благодаря чему их взломы стали стабильно работать на большинстве систем.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Eclair_93
К сожалению MKDEV сообщили, что это их последний взлом, после чего они планируют закончить со взломами Denuvo.

Я первый раз про них слышу если честно

11
Snake Snaake Snaaaaaake

первый и последний))

1
makeavelli

ну обычные матчи работают . Чм мира не робит . А так в принципе можно теперь гонять вдвоем . А то мой гейм пасс кончился как раз =0

-1
hamshut

В смысле "последний" взлом?! Хотелось напомнить, что они вроде как дохера лет нифига не взламывали. Последние пару лет только Эпрес была с ее взломами раз в пол года. Невелика потеря)

-2
Xemylst

Они только по FM работали.Каждый год.

3
DavieDzhons

Последний взлом да! Тогда пусть идут нахер и не стараются!

-7
Executor666

А ты в своей жизни хоть что-то сделал для других людей? или ты тупой потребитель, которому все должны?

2