MKDEV выпустили первую версию взлома защиты Denuvo в FIFA 23

Сегодня команда взломщиков MKDEV выпустила первую версию своего взлома FIFA 23.
MKDEV уточнили, что первая версия содержит ошибки и не предназначена для публичного пользования. Взломщикам понадобится время чтобы довести взлом до хорошего состояния, как это было с Football Manager.
К сожалению MKDEV сообщили, что это их последний взлом, после чего они планируют закончить со взломами Denuvo. Однако будем надеяться, что возможно группа со временем передумает и изменит свои планы.
Напомню, что последняя взломанная игра в серии FIFA - FIFA 19. Ранее MKDEV сильно критиковали за плохое качество взломов, которые чаще всего не позволяли пользователям дойти дальше чем меню игры, однако в Football Manager группа сделала качественный скачок, благодаря чему их взломы стали стабильно работать на большинстве систем.
Я первый раз про них слышу если честно
первый и последний))
ну обычные матчи работают . Чм мира не робит . А так в принципе можно теперь гонять вдвоем . А то мой гейм пасс кончился как раз =0
В смысле "последний" взлом?! Хотелось напомнить, что они вроде как дохера лет нифига не взламывали. Последние пару лет только Эпрес была с ее взломами раз в пол года. Невелика потеря)
Они только по FM работали.Каждый год.
Последний взлом да! Тогда пусть идут нахер и не стараются!
А ты в своей жизни хоть что-то сделал для других людей? или ты тупой потребитель, которому все должны?