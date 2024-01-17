Новый трейлер Final Fantasy 14 раскрывает женскую расу Хротгар

Во время прямой трансляции Final Fantasy XIV Tokyo Fan Fest 2024 компания Square Enix показала новую женскую расу Хротгар, которая появится при создании персонажа в Final Fantasy XIV. Раса Хротгар родом из Ильзабарда, и женщин среди их населения относительно немного, но их легко узнать по мускулистым формам.
Новое расширение Dawntrail перенесет нас через западные моря в страну под названием Турал. Турал менее развит, чем большинство стран, которые посетили игроки, но это не значит, что он необитаем. Страной правит двухголовый Мамул Джа по имени Гулул Джа Джа.
В расширении речь пойдет о борьбе за права на его трон в главном городе Тулиоллал. В ходе этого состязания нужно будет отыскать легендарный Город Золота, в поисках которого Скионы будут носиться по Туралу.
Final Fantasy XIV доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC, а выход игры для Xbox запланирован на весну 2024 года.
Совсем не вставляет, аргонианские девы куда красивее.
женщин среди их населения относительно немного, но их легко узнать по мускулистым формам
Ну понятно и тут повестка. Типа женщины с яицами, куда без них.
Чел, бро, если тебе не нравятся буквально спортивные и женщины с мускулами, исключительно твои проблемы, повесток тут никаких нет
ПОВЕСТКА... ВЕЗДЕ ПОВЕСТКА
Каджит ничего не крал. И каджит выглядит лучше.