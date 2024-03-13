По мнению геймдиректора, Final Fantasy 14 стала слишком легкой и он намерен повысить сложность игры в будущем

Геймдиректор Final Fantasy 14, Наоки Ёсида, высказал планы по повышению сложности игры, отметив, что за последние годы она стала слишком легкой. В интервью для Famitsu, Ёсида сравнил Final Fantasy 14 с сайдскроллинговыми экшенами, отметив, что отсутствие препятствий и опасностей снижает уровень веселья игрового процесса.

Он заявил: "С этого момента мы будем продолжать работать над тем, чтобы удивлять игроков и превосходить их ожидания. Но есть одна вещь, над которой я задумался. Продолжая работать над Final Fantasy 14, мы сделали игру более доступной, чтобы в нее можно было играть без напряжения. Но, оглядываясь на последние 10 лет, мы, возможно, немного перестарались."

Final Fantasy 14, изначально выпущенная в 2010 году, перезапущена в 2013 году под названием A Realm Reborn после неудачного старта. С тех пор игра развивается, и новая эра повышенной сложности, вероятно, начнется с выходом следующего крупного обновления под названием Dawntrail, запланированного на лето 2024 года.

Ёсида подчеркнул, что изменения в сложности игры будут долгосрочным процессом, который будет рассматриваться в течение следующего десятилетия. Он выразил желание восстановить сложность в игре, чтобы предложить игрокам более значимый вызов. Эти изменения, вероятно, будут сопровождаться увеличением количества уровней в Dawntrail, а также графическими и сюжетными обновлениями.

Ёсида заверил, что это необходимый шаг для сохранения интереса к игре и удовлетворения запросов сообщества игроков. В то же время он отметил, что это сложная задача, требующая внимательного баланса между вызовом и удовлетворением от игрового процесса.