По мнению геймдиректора, Final Fantasy 14 стала слишком легкой и он намерен повысить сложность игры в будущем

Геймдиректор Final Fantasy 14, Наоки Ёсида, высказал планы по повышению сложности игры, отметив, что за последние годы она стала слишком легкой. В интервью для Famitsu, Ёсида сравнил Final Fantasy 14 с сайдскроллинговыми экшенами, отметив, что отсутствие препятствий и опасностей снижает уровень веселья игрового процесса.
Он заявил: "С этого момента мы будем продолжать работать над тем, чтобы удивлять игроков и превосходить их ожидания. Но есть одна вещь, над которой я задумался. Продолжая работать над Final Fantasy 14, мы сделали игру более доступной, чтобы в нее можно было играть без напряжения. Но, оглядываясь на последние 10 лет, мы, возможно, немного перестарались."
Final Fantasy 14, изначально выпущенная в 2010 году, перезапущена в 2013 году под названием A Realm Reborn после неудачного старта. С тех пор игра развивается, и новая эра повышенной сложности, вероятно, начнется с выходом следующего крупного обновления под названием Dawntrail, запланированного на лето 2024 года.
Ёсида подчеркнул, что изменения в сложности игры будут долгосрочным процессом, который будет рассматриваться в течение следующего десятилетия. Он выразил желание восстановить сложность в игре, чтобы предложить игрокам более значимый вызов. Эти изменения, вероятно, будут сопровождаться увеличением количества уровней в Dawntrail, а также графическими и сюжетными обновлениями.
Ёсида заверил, что это необходимый шаг для сохранения интереса к игре и удовлетворения запросов сообщества игроков. В то же время он отметил, что это сложная задача, требующая внимательного баланса между вызовом и удовлетворением от игрового процесса.
Ёсида, похоже, просто хочет угодить элитарному меньшинству задротов, которые ноют, что игра стала слишком легкой.
на уровень от три вряд до четырех...
Ну правильно,чего мелочиться? Надо чтобы как зашёл в игру-так и помер сразу.Можно даже прямо на заставке.