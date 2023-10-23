Создатель Final Fantasy обожает Final Fantasy 14 и именно поэтому он совершенно не хочет работать над MMO

Хиронобу Сакагучи, отец-основатель Final Fantasy, является преданным поклонником FF14, и именно поэтому он не хочет работать над каким-либо контентом для получившей широкое признание MMO.

В рамках европейского этапа Fan Fest, посвященного Final Fantasy 14, Сакагучи вместе с продюсером и режиссером Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) принимает участие в дискуссии, посвященной его двухлетней игре в MMO.

Во второй части панели состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой один из фанатов спросил, не хотел бы он принять участие в создании контента для MMO. В конце концов, ветеран индустрии и некогда сотрудник компании Square Enix Ясуми Мацуно (Yasumi Matsuno) принимал участие в работе над сценарием рейда Альянса, посвященного Final Fantasy 12 и миру Ivalice от Tactic. Даже Йоко Таро из Nier принимала участие в создании серии рейдов для Shadowbringers.

Сакагути, однако, не проявляет такого интереса.

Ни в коем случае! Если я сделаю это частью своей работы, я буду знать, что происходит за кулисами, и не смогу сам наслаждаться контентом во время его создания. Так что не обижайтесь, но нет.

После такого ответа Есида заявил, что работа с ним была бы просто фантастической, но он не будет ее форсировать. Под одобрительные возгласы толпы он говорит, что они могли бы уговорить Сакагути на небольшой контент. Однако отец-основатель Final Fantasy не согласился.