Square Enix поделилась подробностями о следующем крупном обновлении для Final Fantasy 14 Online ©

Продолжают поступать новости с проходящего в эти дни в Лас-Вегасе фан-фестиваля, целиком посвященного любимой Final Fantasy 14 Online. После всех важных новостей, озвученных Ёсидой, были представлены первые подробности патча 6.5.

Патч 6.5, о котором стало известно во время прямой трансляции "Письмо от продюсера", приуроченной к фестивалю фанатов в Лас-Вегасе, посвященному Final Fantasy 14 Online, представит новые сюжетные задания, которые, будучи посвященными любимому персонажу Zero, будут постепенно подводить нас к анонсированному расширению Dawntrail.

В то же время, по традиции, в игру будут добавлены многочисленные дополнения к вторичному контенту, такие как легендарная встреча между Лопорритами и Аркасодарой, новое подземелье The Lunar Subterrane, которое перенесет нас на Луну, или третий рейд серии Alliance Raid - Myths of the Realm: Thaleia.

Патч 6.5 также положит начало пятой серии PvP: будут обновлены мини-карты и пользовательский интерфейс Crystalline Conflict, а также появится новая зона - Красные пески. Однако нового сезона как такового не будет, поскольку 8-й сезон начнется с патча 6.48, который выйдет во вторник 8 августа, и продлится до выхода патча 6.51.

Также появятся улучшения общего качества, такие как возможность хранить необязательные предметы непосредственно в оружейной, чтобы облегчить инвентарь, введение ограничений на уровень предметов для Duty Roulette или возможность фильтровать пункты назначения телепорта на основе соответствующего расширения.

Первая половина патча 6.5 появится в октябре 2023 года, а вторая часть запланирована на середину января 2024 года. Напомним также, что в этом обновлении появится бесплатное пробное расширение для Stormblood.