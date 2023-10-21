Square Enix представила новые ролики, скриншоты и подробности дополнения Dawntrail для Final Fantasy 14

Сегодня компания Square Enix, разработчик Final Fantasy XIV, выступила на открытии Fan Festival 2023 в Лондоне, сообщив множество новостей о грядущем расширении Dawntrail.

Как обычно, на сцену вышли продюсер и режиссер Наоки Ёсида и руководитель локализации Майкл Кристофер Кодзи Фокс.

Начнем с расширенной версии трейлера, показанного на предыдущем фан-фестивале, с новыми кадрами, показывающими, что первой новой профессией в расширении является боец, сражающийся двумя мечами. Подробнее о новой профессии вы можете узнать здесь.

Также был представлен новый город - Тулиоллал. Это "резиденция федерального национального государства, управляющего Туралом, расположенная в северных районах Йок-Турала".

Кроме того, здесь есть тропический регион Козама'ука, "изобилующий огромным количеством рек, ручьев и водопадов, и засушливый регион Шаалоани, простирающийся по обширным равнинам, лишенным осадков, через которые прокладывается железная дорога". Кроме того, здесь появилось новое племя - моблины. Это "народ, живущий в джунглях Козама'ука и имеющий сильное сходство с гоблинами, с которыми они имеют общих предков".

Поклонники могут ожидать от Final Fantasy XIV: Dawntrail следующее:

Путешествие в Новый мир, Турал, и его столицу Тулиоллал

Исследуйте новые территории, включая горную Уркопачу и лес Як-Т'эль

Новые союзные племена, включая миниатюрных Пелупелу, которые носят характерные маски и обитают в Уркопаче

Повышение максимального уровня с 90 до 100

Множество новых профессий

Основной боевой контент, включая FATE, охоты, поиски сокровищ и побочные задания

Новые подземелья

Новые угрозы, включая Валигарманду

Обновление службы поддержки

Новые предметы экипировки и рецепты

Новые варианты подземелий, Альянсовый рейд, 8-игровой рейд и Ультимативный рейд

Обновление PvP

В настоящее время Final Fantasy XIV доступна для PC, Mac, PS4, а версия для Xbox Series X|S получит бета-версию в январе.

Расширение Danwntrail выйдет следующим летом,