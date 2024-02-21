Стартовало открытое бета-тестирование Final Fantasy XIV Online для Xbox Series X|S

Открытая бета-версия Final Fantasy XIV Online уже доступна на Xbox Series X и Xbox Series S, что наконец-то позволяет игрокам опробовать превосходную MMORPG от Square Enix.

Открытая бета-версия, доступная только для новых игроков и не требующая подписки Xbox Game Pass Core/Ultimate, включает в себя базовую игру, а также первые два расширения: Heavensward и Stormblood. Прогресс, достигнутый в открытой бета-версии, также переносится в полную версию игры, хотя открытая бета-версия, как и бесплатная пробная версия, имеет ряд ограничений по сравнению с полной версией игры.

После запуска открытого бета-тестирования Square Enix также выпустила удобное руководство с большим количеством базовой информации о некоторых механиках игры, которое весьма полезно для новичков. Вы можете найти подробную информацию по ссылке.

Final Fantasy XIV теперь доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4, а весной этого года выйдет на Xbox Series X|S. Этим летом выйдет пятое крупное расширение под названием Dawntrail, в котором будет представлено множество дополнительного контента, включая задание «Пиктомант».