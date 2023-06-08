18 минут исследования подземелий в новом геймплее Final Fantasy 16 ©

IGN эксклюзивно опубликовал почти девятнадцатиминутный геймплейный ролик Final Fantasy 16, демонстрирующий исследование подземелий.

В этих подземельях Клайв и его друзья сталкиваются с самыми разными врагами. Ironblood Fanatic - это враг большого размера, владеющий огромным топором. Akashic Champion такого же размера, но может стрелять лучами из своего молота. А особенно впечатляющий демонический враг Лич может наносить колющие удары своим косоподобным оружием, а затем быстро исчезать, телепортируясь на разные позиции, чтобы издалека стрелять лучами.

Final Fantasy XVI выйдет эксклюзивно 22 июня на PS5. Версия для ПК будет "тщательно" разрабатываться после запуска на этой консоли и, вероятно, появится в какой-то момент в 2024 году.