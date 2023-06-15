Эффектный трейлер Final Fantasy 16 посвятили особенностям PlayStation 5 ©

Sony Interactive Entertainment только что выпустила новый трейлер игры Final Fantasy 16, посвященный ее особенностям, связанным с PlayStation 5.

Хотя кадры довольно обычные (хотя и эффектные), мы узнаем о молниеносной загрузке, 3D-звуке, адаптивных триггерах DualSense и тактильной обратной связи.

Трейлер также подтверждает, что по контракту игра является эксклюзивом PS5 только до конца года. Конечно, это не означает, что на других платформах игра выйдет сразу после окончания сделки.

Вы можете посмотреть трейлер ниже. Final Fantasy 16 выйдет на PS5 22 июня.