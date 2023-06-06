Final Fantasy 16 22.06.2023
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На скриншотах Final Fantasy XVI показан мир Валистеи, эйконы и основной состав участников

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Gruz_
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В преддверии выхода Final Fantasy XVI в конце этого месяца компания Square Enix поделилась через свой официальный аккаунт в Twitter скриншотами из предстоящей экшен JRPG, на которых изображен мир Валистеи, эйконы (призыватели) и персонажи, которые будут играть ключевые роли на протяжении всего повествования.

Final Fantasy XVI будет более насыщенной экшеном, чем ее предшественницы, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry V. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем Клайвом, который будет противостоять различным Доминантам - людям, проклятым силой превращаться в Эйконов.

Продюсер, Наоки Ёсида, описывает сюжет игры так же, как и в первой Final Fantasy: "играешь главную роль в эпической кинокартине". Причина, по которой игра ориентирована на экшен и более классический фэнтезийный сеттинг, заключается в том, чтобы " привлечь как можно более широкий круг геймеров". Более того, "для игроков, которые не слишком уверенно чувствуют себя в экшн-играх, будет предусмотрена "комплексная система поддержки"".

+ ещё 15 картинок

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня эксклюзивно на PS5.

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