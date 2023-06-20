Началась предварительная загрузка Final Fantasy XVI ©

Выход Final Fantasy 16 для PlayStation 5 состоится 22 июня, и если вы приобрели одну из цифровых версий, вы можете начать загрузку и установку файлов уже сейчас. Чтобы загрузить игру, просто зайдите в библиотеку PlayStation 5 и начните загрузку. Полная версия Final Fantasy XVI весит чуть более 90 ГБ на SSD-диск вашей PS5.

Загрузка включает стартовое обновление размером 300 МБ, подготовленное Square Enix для исправления мелких ошибок и небольшого улучшения производительности игры. Данное обновление пока не содержит крупных улучшений производительности, которые появятся в ближайшее время.

Старт так называемой "предварительной загрузки" свидетельствует о том, что Final Fantasy 16 становится все ближе и ближе, и уже через два дня вы сможете начать свое путешествие в Валистею.