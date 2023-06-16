Обнародован список трофеев Final Fantasy 16 ©

В сети появился полный список трофеев грядущей ролевой игры Final Fantasy 16 от Square Enix. В Final Fantasy 16 всего 50 трофеев (1 платиновый, 3 золотых, 6 серебряных, 40 бронзовых).

12 трофеев даются за сюжет. Дальше идет много боевых трофеев за использование определенных способностей. Следующая часть списка посвящена предметам коллекционирования — мы должны найти все следующее: все вывески, 10 печально известных знаков, все квесты на доске охоты, испытание хронолита, все диковинки, создание Gotterdammerung, 10 букв, все предметы покровителя, открыть всю карту мира.

В частности, в описании последнего трофея упоминается режим «Final Fantasy», который, по-видимому, является самой сложной сложностью. Это может потребовать второго прохождения, если оно не разблокировано с самого начала. Существует также золотой трофей за полное обновление всех способностей.

В целом, это в значительной степени список, основанный на завершении, нам нужно найти все наиболее коллекционные типы, разблокировать все боевые способности и пройти игру на максимальной сложности.

С полным списком трофеев можно ознакомиться по ссылке.