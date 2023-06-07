Официально: Final Fantasy 16 получит перевод на русский язык ©

Square Enix обновила официальный веб-сайт поддержки Final Fantasy 16, включив в него ответ на вопрос, на какие языки будет переведена грядущая ролевая игра. Компания опубликовала сводную таблицу всех поддерживаемых языков. Таким образом стало официально известно, что Final Fantasy 16 получит поддержку русского языка в виде перевода субтитров и элементов меню.

Помимо русского, Final Fantasy 16 будет переведена ещё на 12 языков, из которых английский, французский, итальянский, немецкий, испанский (Испания) и японский получат озвучку, а арабский китайский, корейский, польский, португальский (Бразилия) и испанский (Латинская Америка) обзаведутся субтитрами.

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня 2023 года. Будет действовать шестимесячный период эксклюзивности, после чего игра может появиться на других платформах.