Final Fantasy VII Rebirth получит новые графические улучшения

Final Fantasy VII Rebirth произвела фурор после выхода на PS5, покорив как профильных критиков, так и простых геймеров. А вскоре игра станет еще лучше, поскольку Square Enix готовится выпустить патч, который улучшит графику и общее освещение игры.
Наоки Хамагучи, директор игры, подтвердил эту новость в беседе с различными порталами на Филиппинах, о чем и сообщил портал One More Game. Основные критические замечания касались режима производительности, который также получил нарекания во время демонстрации, а также визуального отображения лиц персонажей в некоторых сценах.
Мы получили множество вопросов о том, будет ли улучшена графика в режиме производительности. Мы прислушались к вам и сейчас работаем над обновлением, которое улучшит этот аспект. Полагаю, до выхода обновления не так уж и далеко. Мы получили замечания от игроков, что в некоторых ситуациях освещение на лицах персонажей создает жуткие тени. Так что это одна из частей обновления, над которой мы работаем.
Хамагучи признался, что его любимым режимом в Final Fantasy VII Rebirth является графический, который работает на частоте 4K/30 FPS. О дате выхода этого обновления пока ничего не известно.
много негативных отзывов они получили и по щам
работаем над обновлением, которое улучшит этот аспект
Ну да. Видимо не дураки заметили, что кроме резкости текстур ничем пресеты не отличаются
Интересно, как они это собираются сделать. Чтоб повысить детализацию, необходимо либо уплотнить сетку, либо усилить разрешение карт нормалей. И то другое сильно просадит FPS. Можно порезать шейдеры, но это сильно ударит по объёму. Впрочем, есть еще новая геометрия, но будь она изначально, модели бы сделали на основе её.