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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 208 оценок

Final Fantasy VII Rebirth получит новые графические улучшения

Gruz_
Новости

Final Fantasy VII Rebirth произвела фурор после выхода на PS5, покорив как профильных критиков, так и простых геймеров. А вскоре игра станет еще лучше, поскольку Square Enix готовится выпустить патч, который улучшит графику и общее освещение игры.

Наоки Хамагучи, директор игры, подтвердил эту новость в беседе с различными порталами на Филиппинах, о чем и сообщил портал One More Game. Основные критические замечания касались режима производительности, который также получил нарекания во время демонстрации, а также визуального отображения лиц персонажей в некоторых сценах.

Мы получили множество вопросов о том, будет ли улучшена графика в режиме производительности. Мы прислушались к вам и сейчас работаем над обновлением, которое улучшит этот аспект. Полагаю, до выхода обновления не так уж и далеко. Мы получили замечания от игроков, что в некоторых ситуациях освещение на лицах персонажей создает жуткие тени. Так что это одна из частей обновления, над которой мы работаем.

Хамагучи признался, что его любимым режимом в Final Fantasy VII Rebirth является графический, который работает на частоте 4K/30 FPS. О дате выхода этого обновления пока ничего не известно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

много негативных отзывов они получили и по щам

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Случайный Игрок

работаем над обновлением, которое улучшит этот аспект

Ну да. Видимо не дураки заметили, что кроме резкости текстур ничем пресеты не отличаются

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Беркут Слеер
Мы получили множество вопросов о том, будет ли улучшена графика в режиме производительности. Мы прислушались к вам и сейчас работаем над обновлением, которое улучшит этот аспект.

Интересно, как они это собираются сделать. Чтоб повысить детализацию, необходимо либо уплотнить сетку, либо усилить разрешение карт нормалей. И то другое сильно просадит FPS. Можно порезать шейдеры, но это сильно ударит по объёму. Впрочем, есть еще новая геометрия, но будь она изначально, модели бы сделали на основе её.

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