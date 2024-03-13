Карточная игра из Final Fantasy 7 Rebirth может выйти как отдельная игра

Разработчики из Square Enix позаботились о том, чтобы во время прохождения Final Fantasy 7 Rebirth игроки могли расслабиться от постоянных битв в разнообразных мини-играх. Игроки крайне положительно оценили подобный контент, но больше всего их внимания привлекла карточная игра под названием Queen's Blood. Похоже, она обладает таким же потенциалом, как в своё время Гвинт из ролевой игры "Ведьмак 3". Авторы игры уже намекают, что в будущем карточная игра может стать самостоятельным проектом.
В недавнем разговоре с журналистами из портала Red Bull режиссер Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути коснулся темы мини-игр и того, как игроки оценили их. По данным разработчиков, большинству геймеров понравилось количество встроенных игр и их уникальные механики. Команда до сих пор отслеживает отзывы на некоторые мини-игры, но очевидно, что больше всего положительных реакций вызвала карточная игра Queen's Blood. Хамагути честно признался, что команда разработчиков даже не рассчитывала на подобный приём. В социальных сетях эту мини-игру порой обсуждают чаще и активнее, чем некоторые события в сюжете игры.
По словам Хамагути, разработчики видят просьбы фанатов сделать Queen's Blood отдельной игрой или добавить в неё новые карты через обновления. Продюсер Final Fantasy 7 Rebirth заявил, что сейчас у команды нет никаких планов относительно хитовой карточной игры, однако они рассматривают разные варианты её "расширения". Похоже, разработчик намекает, что Square Enix в будущем все же удовлетворит просьбы фанатов. Queen's Blood может стать самостоятельной игрой или получить новые карты.