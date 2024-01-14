Классическая Final Fantasy 7 получила фанатский ремастер

Моддер Cosmos выпустил две модификации для классической версии Final Fantasy 7 из далекого 1997 года. Эти два мода добавляют поддержку широкоэкранного режима, переделывают все фоновые изображения и вводят новую камеру.

Как уже было сказано, это два новых мода для FF7: Cosmos Limit Break и Cosmos Gaia. Первый из них, Cosmos Limit Break, улучшает все фоны в игре и добавляет поддержку широкоэкранного режима. Моддер использовал сочетание искусственного интеллекта и ручного редактирования, и конечный результат получился достойным. Именно так должен выглядеть настоящий ремастер FF7.

С другой стороны, Cosmos Gaia существенно обновляет карту мира, изменяя внешний вид местности. Теперь вы можете перемещаться и управлять камерой более плавно, почти как с помощью аналогового стика. Кроме того, появилось классное освещение в реальном времени, и вы можете видеть гораздо дальше. Так что считайте это серьезным улучшением QoL.

Используя эти два мода, вы сможете испытать Final Fantasy 7 как никогда раньше. Это, возможно, самый лучший способ заново пережить эту классику.

Вы можете скачать эти новые моды для FF7 бесплатно прямо с нашего сайта. Ниже вы также найдете видеоролик с их демонстрацией. Мы настоятельно рекомендуем его посмотреть. В конце концов, это даст вам представление о том, чего вы можете от них ожидать.