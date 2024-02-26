Обновление для ПК-версии Final Fantasy VII Remake сломало важную модификацию

Сегодня на PC и PlayStation 5 вышло обновление Final Fantasy VII Remake, вносящее небольшие изменения, но ломающее важную модификацию.

Новое обновление, размер которого составляет около 5 ГБ, вносит небольшие изменения в некоторые файлы роликов, меняя наряд Тифы во флэшбэках так, чтобы он соответствовал тому, который был показан в первой главе Final Fantasy VII Rebirth.

К сожалению, новое обновление Final Fantasy VII Remake также сломало совместимость с модом FFVIIHook - чрезвычайно важным модом, который дает доступ к консольным командам и позволяет легко изменять CVAR-файлы игры и загружать INI-файлы из папки config. Важность этого мода заключается в том, что он позволяет пользователям использовать моды, которые устраняют некоторые из самых серьезных проблем игры, например, проблемы с заиканием, которые не были официально исправлены. Так как новое обновление не добавляет ничего существенного в игру, многие советуют не обновлять игру.

Final Fantasy VII Remake уже доступна на ПК и консолях PlayStation.