Подтверждено время выхода обновления демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth

Обновление демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth выйдет сегодня, и Square Enix точно подтвердила, когда оно станет доступно.

В официальном профиле Final Fantasy 7 в X/Twitter было подтверждено, что обновление будет доступно с 21:00 по японскому времени. Учитывая, что японская демо-версия идентична той, которая доступна в Северной Америке и Европе, можно с уверенностью предположить, что обновление выйдет одновременно по всему миру в 15:00 по московскому времени.

В обновлении игровой демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth появится новый игровой сегмент, который даст игрокам возможность немного ощутить игровой процесс в открытом мире, происходящий в регионе Джунон, а также улучшит режим производительности игры, который в своем нынешнем состоянии оставляет желать лучшего, несмотря на большее количество пикселей и лучшую производительность, чем Final Fantasy XVI. Улучшения режима производительности также будут доступны в финальной версии игры, которая выйдет через 9 дней по всему миру..

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PlayStation 5 по всему миру 29 февраля.