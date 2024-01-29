У Final Fantasy VII Rebirth будет неоднозначный финал

Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь неоднозначную концовку, которая заставит игроков гадать о третьей и последней части трилогии, по словам продюсера игры.
В новом интервью блогеру Julien Chièze продюсер Ёсинори Китасе и геймдиректор Наоки Хамагучи рассказали о грядущей второй части ремейка и своих целях. Сделав ремейк седьмой части серии в виде новой игры, не похожей на оригинал, они хотели, чтобы игрокам, уже знакомым с оригиналом, было интересно, изменится ли сюжет.
Поэтому Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь неоднозначную концовку, как и финал Remake, которая заставит фанатов гадать, как будут развиваться события в третьей и последней части трилогии.
Это уже ясно после первой части ремецена.
Не удивили нисколько
Чтобы продать следующий ремейк ))
И это прекрасно, равно как и ничуть неудивительно в неоднозначности финала, ведь ремейк седьмой финалки поделён на трилогию. А значит разрабы обязаны закончить сюжет второй части на самом интересном месте, ну чтоб игроки с нетерпением ждали и мечтали о релизе третьей заключительной части. Игроки обязаны хотеть следующую часть. Для этих целей и делаются неоднозначные финалы. Типичный приём подачи сюжета любых аниме сериалов - всегда заканчивать очень неоднозначно! Для японских сериалов это норма. А седьмая финалка нынче ещё какой сериал.
Но главное здесь, то что обновлённый сюжет гораздо лучше оригинала 1997 года(пока что судя по первой части ремейка). И мир игры наконец-то не абстрактный(судя по роликам геймплея из второй части ремейка), а реально детализированная локация для исследований. Это просто прекрасно!
логично, игра же разделена на 3 части. значит также кончится клифхенгером
Сероглот пронзит Клауда своим *мечем* и Аерис, став сильнобабой, будет мстить, попути посасывая заку. инфа сотка
окажется, что клауд это и есть айрис