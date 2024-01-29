У Final Fantasy VII Rebirth будет неоднозначный финал

Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь неоднозначную концовку, которая заставит игроков гадать о третьей и последней части трилогии, по словам продюсера игры.

В новом интервью блогеру Julien Chièze продюсер Ёсинори Китасе и геймдиректор Наоки Хамагучи рассказали о грядущей второй части ремейка и своих целях. Сделав ремейк седьмой части серии в виде новой игры, не похожей на оригинал, они хотели, чтобы игрокам, уже знакомым с оригиналом, было интересно, изменится ли сюжет.

Поэтому Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь неоднозначную концовку, как и финал Remake, которая заставит фанатов гадать, как будут развиваться события в третьей и последней части трилогии.