Состоялся релиз мобильной Final Fantasy 7 Ever Crisis, углубляющейся в историю Тифы ©

Final Fantasy 7 Ever Crisis стала доступна на iOS в Apple App Store и Android в Google Play Store и представляет собой интересный кусочек огромной вселенной Final Fantasy 7 благодаря новому взгляду на историю Тифы, которая будет дополнена подробностями в этой мобильной игре.

Рассматриваемая игра представляет собой файтинговую RPG с элементами гача, то есть основанную на необходимости собирать персонажей, чтобы побеждать, играя и, прежде всего, используя систему призыва, которая часто связана с микротранзакциями.

Как поясняется в новом выпуске японского журнала Famitsu Weekly, автор и режиссер Мотому Торияма пояснил, что Final Fantasy 7 Ever Crisis добавляет новые элементы повествования в рамки седьмой главы серии. Примечательно, что в нем представлена более обширная история о Тифе, чем было известно до сих пор. Эти дополнения в основаны на тех, что включены в книгу под названием «Два прошлого», посвященную истории Аэрис и Тифы, но это элементы, которые никогда не использовались в видеоиграх, поэтому впервые они появляются в «интерактивном формате» с Final Fantasy 7 Ever Crisis.