Анимационный сериал Final Fantasy 9 все еще находится в разработке, и его премьера может совпасть с выходом ремейка

Мультсериал по мотивам ролевой игры 2000 года Final Fantasy 9 от Square Enix все еще находится в разработке, и его выход может совпасть с выходом ремейка игры, о котором ходят слухи.

В интервью журналу Animation Magazine президент Cyber Group Studios Карен К. Миллер заявила, что Final Fantasy 9 - одна из тех игр, которые "подходят для многих потребителей", подразумевая, что мультсериал по мотивам игры все еще находится в разработке, и его премьера может совпасть с выходом ремейка, о котором ходят слухи.

Заявление президента Cyber Group Studios, по сути, проясняет вопрос о том, был ли отменен мультсериал по Final Fantasy IX. Интервью датировано октябрем 2023 года, то есть почти 3 месяца назад.

Возможно, Square Enix планирует приурочить выход мультсериала к анонсу ремейка Final Fantasy IX. Ранее сообщалось, что в ремейке будет сохранен традиционный пошаговый бой из оригинальной игры. Информацией об этом поделился Джефф Грабб, известный своими источниками в индустрии видеоигр.

По словам Грабба, он узнал о существовании проекта совсем недавно. На вопрос о том, будет ли в ремейке Final Fantasy 9 использована боевая система в реальном времени, как в Final Fantasy VII Remake, он заявил, что первый ремейк почти наверняка не будет таким амбициозным. По уровню амбиций он определил проект как нечто среднее между Crisis Core Final Fantasy VII Reunion и Final Fantasy VII Remake. Кроме того, бывший участник Reset Era Im A Hero Too, который ранее делился подробностями о нескольких японских играх, находящихся в разработке, также упомянул, что ремейк Final Fantasy IX будет иметь традиционный геймплей, более близкий к оригиналу.