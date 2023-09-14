Square Enix может показать тизер ремейка Final Fantasy 9 на Tokyo Game Show 2023 ©

Вслед за громкими заявлениями инсайдера о выпуске полноценного ремейка Final Fantasy 9, на его анонс стала внезапно намекать Square Enix. Компания во всю готовится принять участие в предстоящей игровой выставке Tokyo Game Show 2023 и по любопытному стечению обстоятельств для продвижения своего выступления в рамках этого мероприятия они использовали изображение. Вероятно, на выставке они хотят показать первый тизер-трейлер ремейка или официально заявить о его существовании.

На анонс ремейка Final Fantasy 9 на Tokyo Game Show 2023 намекает официальная иллюстрация, опубликованная Square Enix в своих социальных сетях. В этом изображении они приглашают игроков посетить выставку и опробовать новинки компании. Примечательно, что в центр картины помещен именно Зидан, главный герой Final Fantasy 9, хотя было бы логичнее поместить вместо него Клайда из Final Fantasy 16.

Слухи о ремейке Final Fantasy 9 появились еще со времен утечки базы данных облачного сервиса Nvidia. Также о обновленной версии проекта недавно говорил авторитетный инсайдер I Am Hero Too, который заявлял о практической готовности игры к релизу.

Увидим ли мы анонс ремейка Final Fantasy 9 на Tokyo Game Show 2023, узнаем уже с 21 по 24 сентября. На мероприятии также ожидается показ таких игр как Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin и Silent Hill.