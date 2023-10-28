Открытая бета шутера The Finals привлекла более 140 тыс. игроков в Steam

Судя по всему, The Finals удалось привлечь множество игроков посредством открытого бета-тестирования, по крайней мере, в Steam, где за последние несколько часов количество одновременных игроков превысило 140 000, и поэтому это одна из самых популярных игр на платформе Valve.

Если быть точным, пик онлайна в 143 260 пользователей был достигнут примерно 9 часов назад, тогда как на момент написания онлайн упал до 69 тыс. игроков. Будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация на выходных, обычно в период наибольшей активности игроков.

Открытая бета-версия The Finals будет доступна до 6 ноября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.