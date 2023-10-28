Открытая бета шутера The Finals привлекла более 140 тыс. игроков в Steam

Судя по всему, The Finals удалось привлечь множество игроков посредством открытого бета-тестирования, по крайней мере, в Steam, где за последние несколько часов количество одновременных игроков превысило 140 000, и поэтому это одна из самых популярных игр на платформе Valve.
Если быть точным, пик онлайна в 143 260 пользователей был достигнут примерно 9 часов назад, тогда как на момент написания онлайн упал до 69 тыс. игроков. Будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация на выходных, обычно в период наибольшей активности игроков.
Открытая бета-версия The Finals будет доступна до 6 ноября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
Шлак,мувмент очень медленный,стрельба убогая,карты разрабы ЛГБТ краской облили,1 из 10 кароч.
Надо затестить. Я люблю такие яркие шутеры, мб годно получится.
Очень неплохая игрушка, определëнно буду играть в неё дальше. Графика отличная, стрельба приятная, есть разрушаемость. Оптимизация мне почтение. Хотелось бы мувмент по быстрее, а то сначала персонаж бежит быстро, а потом чуть замедляется. Выносливость тут вообще не нужна. При попадании по тебе и стрельбе, персонаж тоже сильно замедляется, из-за этого уклоняться от пуль сложно. А так, в остальном, для бета-теста игра сделана шикарно и с большим потенциалом. Главное, чтобы разрабы всë не похерили.