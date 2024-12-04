Пятый сезон The Finals начнется 12 декабря

Embark Studios объявили, что 5-й сезон The Finals стартует 12 декабря. В этом сезоне будут новая карта, гаджеты, оружие, социальные клубы и спонсоры, которые помогут оживить игру.

Этот сезон переносит игроков в горный город Бернал, где находится один из самых больших монолитов в мире. Эта арена представляет собой исторические мощеные улицы с яркой и красочной колониальной площадью в качестве центральной части карты. Игроки смогут прыгать по крышам, чтобы найти секреты в укромных уголках и щелях карты, сражаясь за выживание со своими противниками. Есть разрушаемые среды, которые добавляют зрелищности бою, позволяя вам лишить Бернала исторического очарования и вместо этого превратить его в изрешеченные пулями руины.

В этом сезоне также добавлен новый способ для игроков общаться друг с другом. Функция называется «Клубы» и представляет собой социальную систему, вдохновленную реальными спортивными командами. Независимо от того, играете ли вы в одиночку или в составе команды, клубы предоставляют игрокам новые способы общаться друг с другом, сотрудничать или соревноваться. Используя клубы, участники могут поработать вместе, чтобы выполнять задания в команде, используя клубные контракты. Это позволит вам зарабатывать опыт и фанатов, или вы можете использовать запросы на объединение в команду, чтобы найти товарищей по команде для вашего предпочтительного режима игры.

Это не все, что игроки могут ожидать увидеть в 5-м сезоне The Finals, поскольку есть несколько новых видов оружия, включая ShAK-12 и Cerberus 12GA, оружие для классов Heavy и Medium соответственно. Наряду с добавленным оружием, есть несколько новых гаджетов, включая Gravity Vortex и Lockbolt Launcher для классов Light и Heavy соответственно.

Любимый спонсор ISEUL-T возвращается в 5-й сезон The Finals, и два совершенно новых спонсора, DISSUN и VAIYA, присоединяются к списку спонсоров.

В этом сезоне The Finals впервые выходит на PlayStation 4, позволяя совершенно новой аудитории опробовать игру, которая не могла сделать этого ранее. Конечно, несмотря на то, что добавляются новые предметы и функции, Embark Studios также работала над балансировкой игры и оружия по мере необходимости, добавляя улучшения качества жизни.

Теперь игроки могут ожидать поддержку режима 120 Гц на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X, что позволит тем, кто пользуется консолью, испытать новый сезон The Finals с более плавной производительностью.