The Finals - одна из самых высокодоходных игр в Steam

The Finals уже стала большим хитом на арене онлайновых FPP-шутеров. Вышедшая 8 декабря условно-бесплатная игра стала одним из самых прибыльных продуктов в Steam.



Игроки так охотно тратят деньги на микротранзакции, что игре удалось возглавить пьедестал в категории игр с самым высоким доходом за последние дни в Steam. В категории программного обеспечения The Finals обогнали только Lethal Company (третье место) и Counter-Strike 2.

У The Finals есть и еще один впечатляющий результат. В воскресенье в Steam одновременно играли более 242 000 человек, что делает игру одной из самых популярных.



Сразу за The Finals расположилась Baldur's Gate 3, которая, безусловно, пользуется популярностью после получения GOTY на The Game Awards 2023. Не забыли геймеры и о Cyberpunk 2077, которая заняла шестое место в рейтинге.



Также стоит отметить очень высокое место Lethal Company. Этот непритязательный хоррор недавно взял рынок ПК штурмом. По данным SteamDB, в игру до сих пор регулярно играют более 200 000 игроков.

Текущий рейтинг с наибольшими доходами в Steam: