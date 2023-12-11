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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 78 оценок

The Finals - одна из самых высокодоходных игр в Steam

Procy_on
Новости

The Finals уже стала большим хитом на арене онлайновых FPP-шутеров. Вышедшая 8 декабря условно-бесплатная игра стала одним из самых прибыльных продуктов в Steam.

Игроки так охотно тратят деньги на микротранзакции, что игре удалось возглавить пьедестал в категории игр с самым высоким доходом за последние дни в Steam. В категории программного обеспечения The Finals обогнали только Lethal Company (третье место) и Counter-Strike 2.

У The Finals есть и еще один впечатляющий результат. В воскресенье в Steam одновременно играли более 242 000 человек, что делает игру одной из самых популярных.

Сразу за The Finals расположилась Baldur's Gate 3, которая, безусловно, пользуется популярностью после получения GOTY на The Game Awards 2023. Не забыли геймеры и о Cyberpunk 2077, которая заняла шестое место в рейтинге.

Также стоит отметить очень высокое место Lethal Company. Этот непритязательный хоррор недавно взял рынок ПК штурмом. По данным SteamDB, в игру до сих пор регулярно играют более 200 000 игроков.

Текущий рейтинг с наибольшими доходами в Steam:

  1. Steam Deck
  2. Counter-Strike 2
  3. Lethal Company
  4. The Finals
  5. Baldur's Gate 3
  6. Cyberpunk 2077
  7. Call of Duty
  8. EA Sports FC 24
  9. Grand Theft Auto V
  10. PUBG: Battlegrounds
  11. Warhammer 40000: Rogue Trader
  12. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  13. Red Dead Redemption 2
  14. Apex Legends
  15. Path of Exile
  16. Monster Hunter: World
  17. Hogwarts Legacy
  18. War Thunder
  19. Against the Storm
  20. Resident Evil 4
-8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Dead Morrozzz

Игра может и прикольная, но ТТК совершенно невыносимый, отбивает всякое желание играть.

3
Bassota277

Тоже не понимаю прикола по два рожка в соперника всаживать

0
Samson48 Bassota277

Баланс.

0
Dark1994

Играется вроде ничего так, НО! Ушлепаеский ттк и какие-то аморфные персонажи непонятного пола, есть 2 выбора тела на выбор(я так подозреваю м и ж) но они практически не отличаются друг от друга, стремные существа непонятного пола.

3
Snake2105

А мне игра The Finals не особо понравилась, в одну катку сыграл и как то так себе, ну возможно кому то и зайдет, я же не говорю что она плохая, играть вполне себе можно. Просто я из тех кто привык играть в пабг.

2
TheNikolay00

Одних за введение внутриигровых покупок яростно хейтят, у других радостно донатят. Странное общество

1
UnderstatedFrey

Поправочка: один хейтят, другие донатят.
Всё так, не все, у кого есть две руки и кошелёк, являются разумными существами.

1
Indigo Night

Путаешь тёплое и мягкое. За скины никто никогда никого не хейтил.

2
hom1e

ти наверное про игры за 70 бачей, в которые пихают мтх

1