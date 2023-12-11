The Finals - одна из самых высокодоходных игр в Steam

The Finals уже стала большим хитом на арене онлайновых FPP-шутеров. Вышедшая 8 декабря условно-бесплатная игра стала одним из самых прибыльных продуктов в Steam.
Игроки так охотно тратят деньги на микротранзакции, что игре удалось возглавить пьедестал в категории игр с самым высоким доходом за последние дни в Steam. В категории программного обеспечения The Finals обогнали только Lethal Company (третье место) и Counter-Strike 2.
У The Finals есть и еще один впечатляющий результат. В воскресенье в Steam одновременно играли более 242 000 человек, что делает игру одной из самых популярных.
Сразу за The Finals расположилась Baldur's Gate 3, которая, безусловно, пользуется популярностью после получения GOTY на The Game Awards 2023. Не забыли геймеры и о Cyberpunk 2077, которая заняла шестое место в рейтинге.
Также стоит отметить очень высокое место Lethal Company. Этот непритязательный хоррор недавно взял рынок ПК штурмом. По данным SteamDB, в игру до сих пор регулярно играют более 200 000 игроков.
Текущий рейтинг с наибольшими доходами в Steam:
- Steam Deck
- Counter-Strike 2
- Lethal Company
- The Finals
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty
- EA Sports FC 24
- Grand Theft Auto V
- PUBG: Battlegrounds
- Warhammer 40000: Rogue Trader
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- Path of Exile
- Monster Hunter: World
- Hogwarts Legacy
- War Thunder
- Against the Storm
- Resident Evil 4
Игра может и прикольная, но ТТК совершенно невыносимый, отбивает всякое желание играть.
Тоже не понимаю прикола по два рожка в соперника всаживать
Баланс.
Играется вроде ничего так, НО! Ушлепаеский ттк и какие-то аморфные персонажи непонятного пола, есть 2 выбора тела на выбор(я так подозреваю м и ж) но они практически не отличаются друг от друга, стремные существа непонятного пола.
А мне игра The Finals не особо понравилась, в одну катку сыграл и как то так себе, ну возможно кому то и зайдет, я же не говорю что она плохая, играть вполне себе можно. Просто я из тех кто привык играть в пабг.
Одних за введение внутриигровых покупок яростно хейтят, у других радостно донатят. Странное общество
Поправочка: один хейтят, другие донатят.
Всё так, не все, у кого есть две руки и кошелёк, являются разумными существами.
Путаешь тёплое и мягкое. За скины никто никогда никого не хейтил.
ти наверное про игры за 70 бачей, в которые пихают мтх