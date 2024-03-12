В шутере The Finals на этой неделе стартует второй сезон

Разработчики студии Embark анонсировали запуск второго сезона в мультиплеерном шутере The Finals, который намечен на четверг, 14 марта. Основной темой нового сезона стали хакеры, представленные в вымышленной группе CNS, которые взломали игру и добавили игрокам новые возможности.
В рамках обновления все игровые классы получат новые гаджеты и новую специализацию кибертактика, расширяющую текущий арсенал инструментов. Теперь геймеры смогут удалять стены, изменять гравитацию, трансформировать объекты и прокладывать туннели.
Второй сезон The Finals привнесет в игру новую карту под названием Sys$Horizon. Этот неоновый городской пейзаж с плавающей геометрией добавит вертикальный элемент в битвы и позволит игрокам свободно передвигаться по арене.
Игра также представит новый режим, Power Shift, который будет первым в истории режимом только для двух команд. В этом режиме группы игроков будут стараться провести платформу через арену и смогут менять соперников между респаунами для достижения баланса противостояния.
С 14 марта также вводится обновленная механика прогрессии, новая система лиг и множество других нововведений. The Finals доступна бесплатно на ПК через Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series.
Фулл Читерье китайское в этой игре,невозможно играть.
Стандартная хрень для шутеров, в ни один Batllefield тоже невозможно.