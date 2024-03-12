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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 128 оценок

В шутере The Finals на этой неделе стартует второй сезон

litellfox
Новости

Разработчики студии Embark анонсировали запуск второго сезона в мультиплеерном шутере The Finals, который намечен на четверг, 14 марта. Основной темой нового сезона стали хакеры, представленные в вымышленной группе CNS, которые взломали игру и добавили игрокам новые возможности.

В рамках обновления все игровые классы получат новые гаджеты и новую специализацию кибертактика, расширяющую текущий арсенал инструментов. Теперь геймеры смогут удалять стены, изменять гравитацию, трансформировать объекты и прокладывать туннели.

Второй сезон The Finals привнесет в игру новую карту под названием Sys$Horizon. Этот неоновый городской пейзаж с плавающей геометрией добавит вертикальный элемент в битвы и позволит игрокам свободно передвигаться по арене.

Игра также представит новый режим, Power Shift, который будет первым в истории режимом только для двух команд. В этом режиме группы игроков будут стараться провести платформу через арену и смогут менять соперников между респаунами для достижения баланса противостояния.

С 14 марта также вводится обновленная механика прогрессии, новая система лиг и множество других нововведений. The Finals доступна бесплатно на ПК через Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series.

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-3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Bassota277

Фулл Читерье китайское в этой игре,невозможно играть.

3
borsic

Стандартная хрень для шутеров, в ни один Batllefield тоже невозможно.

-1