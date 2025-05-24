В The Finals добавили временный режим, где из оружия только кувалда

В The Finals добавили ограниченный по времени режим 5 на 5, в которой нужно бить всех кувалдами, и, возможно, это самый близкий к чистому разрушительному хаосу режим The Finals.

Режим Heavy Hitters, описанный Embark Studios как "платформенный боевик", происходит на арене, напоминающей строительную площадку. Снаряжение в Heavy Hitters фиксировано: помимо кувалд есть прыжковые площадки, антигравитационные кубы и гранаты.

Цель Heavy Hitters - выгнать противников с арены, и здесь есть интересная механика. Игроки не могут погибнуть, если у них закончится здоровье. Вместо этого, по мере уменьшения здоровья, гравитация оказывает меньшее влияние на персонажа. Соответственно, чем больше вас бьют, тем дальше вы летите, пока в конце концов не окажетесь так далеко от арены, что у вас не останется надежды вернуться.

Помимо Heavy Hitters, обновление 6.9 добавляет кучу косметики на тигриную тематику. Оно также вносит многочисленные балансные изменения в оружие, в частности в KS-23, который получает значительное увеличение точности в любых ситуациях. Наконец, как обычно, исправлены ошибки, в основном касающиеся анимации и косметики.