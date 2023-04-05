Fire Emblem: Engage 20.01.2023
6.4 14 оценок

Для Fire Emblem Engage вышло крупное обновление 2.0

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butcher69
Новости

Сегодня Nintendo и Intelligent Systems объявили о выходе обновления 2.0 для игры Fire Emblem Engage. Согласно официальным примечаниям к обновлению, игроков ожидают следующие изменения:

  • Добавлен бонус обновления. Вы можете получить предметы при входе в Сомниэль из главы 5 или более поздней.
  • Совместный контент с приложением для смартфонов "Fire Emblem Heroes" теперь можно бесплатно загрузить из Nintendo eShop.
  • Вы можете получить предметы при входе в Сомниэль после загрузки данных из eShop.
  • Обратите внимание, что игроки, которые уже загрузили бонусы от соединения с "Fire Emblem Heroes", не смогут загрузить контент повторно.
  • Баги были исправлены, чтобы сделать игровой процесс более приятным.

Разработчики также выпустили Expansion Wave 4, как и обещали на прошлой неделе. DLC добавляет новый сюжетный сценарий под названием Fell Xenologue - первое подобное дополнение, представленное в волнах расширения; новых персонажей, карты и локации; а также новые типы классов. Напоминаем, что для загрузки DLC вам необходимо приобрести Expansion Pass (цена $29,99).

Тактическая ролевая игра Fire Emblem Engage была выпущена в конце января эксклюзивно для Nintendo Switch.

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