Для Fire Emblem Engage вышло крупное обновление 2.0 ©

Сегодня Nintendo и Intelligent Systems объявили о выходе обновления 2.0 для игры Fire Emblem Engage. Согласно официальным примечаниям к обновлению, игроков ожидают следующие изменения:

Добавлен бонус обновления. Вы можете получить предметы при входе в Сомниэль из главы 5 или более поздней.

Совместный контент с приложением для смартфонов "Fire Emblem Heroes" теперь можно бесплатно загрузить из Nintendo eShop.

Вы можете получить предметы при входе в Сомниэль после загрузки данных из eShop.

Обратите внимание, что игроки, которые уже загрузили бонусы от соединения с "Fire Emblem Heroes", не смогут загрузить контент повторно.

Баги были исправлены, чтобы сделать игровой процесс более приятным.

Разработчики также выпустили Expansion Wave 4, как и обещали на прошлой неделе. DLC добавляет новый сюжетный сценарий под названием Fell Xenologue - первое подобное дополнение, представленное в волнах расширения; новых персонажей, карты и локации; а также новые типы классов. Напоминаем, что для загрузки DLC вам необходимо приобрести Expansion Pass (цена $29,99).

Тактическая ролевая игра Fire Emblem Engage была выпущена в конце января эксклюзивно для Nintendo Switch.