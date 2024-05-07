Анонс русской нейро-озвучки Firewatch!

Анонс русской озвучки для уже культовой игры Firewatch. Уже прошло столько времени с момента выхода игры, но она так до сих пор и не получила русскую озвучку, что очень опечаливает. Для многих игроков из России и стран СНГ прохождение Firewatch на английском языке может быть затруднительным. Читать субтитры и следить за динамичным геймплеем одновременно не всегда удобно.

Именно поэтому команда IntroVoice Studio интенсивно работает над созданием русской озвучки, чтобы полностью погрузить вас в завораживающий мир игры Firewatch. Релиз запланирован уже в следующем месяце! 06.2024.

Ниже можно посмотреть небольшой отрывок из начала игры, но уже с русской озвучкой:

Приятного просмотра и спасибо за прочтение поста!

Firewatch — это увлекательная игра, в которой вы окунетесь в захватывающую атмосферу национального парка Шошоне в штате Вайоминг. Игрока ждет глубокий сюжет, тонкая психологическая проработка персонажей и впечатляющий визуальный стиль.