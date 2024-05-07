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Firewatch 09.02.2016
Адвенчура, Логические, Инди, От первого лица
8.3 929 оценок

Анонс русской нейро-озвучки Firewatch!

IntroVoice Studio

Анонс русской озвучки для уже культовой игры Firewatch. Уже прошло столько времени с момента выхода игры, но она так до сих пор и не получила русскую озвучку, что очень опечаливает. Для многих игроков из России и стран СНГ прохождение Firewatch на английском языке может быть затруднительным. Читать субтитры и следить за динамичным геймплеем одновременно не всегда удобно.

Именно поэтому команда IntroVoice Studio интенсивно работает над созданием русской озвучки, чтобы полностью погрузить вас в завораживающий мир игры Firewatch. Релиз запланирован уже в следующем месяце! 06.2024.

Ниже можно посмотреть небольшой отрывок из начала игры, но уже с русской озвучкой:
Приятного просмотра и спасибо за прочтение поста!

Firewatch — это увлекательная игра, в которой вы окунетесь в захватывающую атмосферу национального парка Шошоне в штате Вайоминг. Игрока ждет глубокий сюжет, тонкая психологическая проработка персонажей и впечатляющий визуальный стиль.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
PerceptiveYonatan

Вот это я удачно зашел почитать!
Наконец-то можно будет перепройти!

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IntroVoice Studio

Спасибо, не подведем!

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