Создатели Myst опровергают обвинения в чрезмерном использовании ИИ в Firmament ©

Студия Cyan, создавшая знаменитую игру Myst, недавно столкнулась с критикой по поводу использования искусственного интеллекта при разработке своей новой игры Firmament. В подробном заявлении, опубликованном в Twitter, разработчики опровергли утверждения о том, что большая часть игры была создана с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Это заявление прозвучало в ответ на недавние утверждения ряда СМИ о том, что при создании контента игры в значительной степени использовался ИИ. Одно из таких утверждений - заголовок от Kotaku - гласил: "В новой игре студии Myst много вещей, сгенерированных искусственным интеллектом".

Cyan опровергла эти обвинения, заявив: "К сожалению, недавно были опубликованы статьи, в которых подразумевалось (особенно в заголовках), что Cyan создала большую часть Firmament с помощью инструментов искусственного интеллекта. Это категорически неверно и вводит в заблуждение, и мы разочарованы и расстроены тем, что это происходит".

Разработчики дополнительно пояснили использование искусственного интеллекта, заявив: "Голос в игре Firmament был озвучен на 100% талантливым членом нашей команды разработчиков, который решил не указывать своего имени". Они подтвердили, что голос модулировался с помощью инструментов искусственного интеллекта, но с полного разрешения и под контролем актера.

Cyan также признала, что их команда разработчиков использовала инструменты ИИ для написания повествования, но подчеркнула, что это было сделано только для того, чтобы поэкспериментировать с тем, как собственная информация команды будет представлена в игре. Команда уточнила, что "за исключением небольшой горстки описанных текстурных активов, никакие инструменты ИИ не использовались ни в одном из аспектов работы Cyan по созданию мира или искусства".

Говоря о человеческих талантах, стоящих за игрой, Cyan добавила: "Мы разочарованы тем, что их вклад минимизирован и омрачен вопиющими спекуляциями об использовании нами инструментов ИИ". Они заверили, что хотя инструменты искусственного интеллекта и помогли в разработке определенного контента, "абсолютно ничего в этой небольшой части контента для игры не было сгенерировано и использовано непосредственно из этих сервисов без тщательного человеческого надзора и пересмотра".

Своим подписчикам на Kickstarter, выразившим разочарование по поводу использования инструментов ИИ, Cyan ответила: "Эти инструменты находятся в серой зоне для многих, но мы надеемся, что точный контекст (вместо пикантного заголовка) поможет вам прояснить ситуацию". Команда надеялась, что это подробное объяснение даст более четкое представление о том, как ИИ использовался при разработке Firmament.