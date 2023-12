Представлен геймплейный трейлер однопользовательского ролевого экшена The First Berserker: Khazan

Nexon и Neople представили The First Berserker: Khazan, однопользовательскую ролевой экшен, основанную на популярной вселенной Dungeon and Fighter (DNF), на The Game Awards 2023.

За время разработки проект претерпел немало изменений. Пять лет назад он был представлен как Project BBQ, онлайновая экшен-РПГ. В марте 2022 года Nexon и Neople объявили о ребрендинге проекта в Project AK, однопользовательскую экшен-РПГ, которая теперь известна как The First Berserker: Khazan.

Игрокам предстоит вступить в роль великого генерала Хазана после его победы над драконом-берсерком Хисмаром и легионом драконов. В начале игры Хазана ложно обвиняют в предательстве и изгоняют за пределы империи, что побуждает его искать мести.