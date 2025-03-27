The First Berserker: Khazan получит первое бесплатное DLC в мае

The First Berserker: Khazan анонсировал свой первый бесплатный контент, который будет доступен игрокам в мае. Эта новость была подтверждена креативным директором игры, Джунхо Ли, в последнем Dev Note, где он также рассказал о патче баланса, который уже выпущен.

Обновление баланса включает изменения в навыках и боссах, чтобы сделать игру более сбалансированной и справедливой. Например, увеличен урон для навыка Greatsword Brutal Attack, а также изменена стоимость ресурсов для Phantom: Heatwave Spear. Разработчики также снизили сложность сражений с боссами Viper и Maluca, улучшив при этом некоторых других боссов, которые были слишком слабыми. Плюс, улучшения коснулись и Easy Mode, который стал более привлекательным для новых игроков.

Планируются и другие обновления, которые будут выходить в ближайшее время, включая улучшения и новые функции. Обновление DLC, которое выйдет в мае, обещает добавить больше контента и подробностей о будущем патче.