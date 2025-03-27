The First Berserker: Khazan получит первое бесплатное DLC в мае

The First Berserker: Khazan анонсировал свой первый бесплатный контент, который будет доступен игрокам в мае. Эта новость была подтверждена креативным директором игры, Джунхо Ли, в последнем Dev Note, где он также рассказал о патче баланса, который уже выпущен.
Обновление баланса включает изменения в навыках и боссах, чтобы сделать игру более сбалансированной и справедливой. Например, увеличен урон для навыка Greatsword Brutal Attack, а также изменена стоимость ресурсов для Phantom: Heatwave Spear. Разработчики также снизили сложность сражений с боссами Viper и Maluca, улучшив при этом некоторых других боссов, которые были слишком слабыми. Плюс, улучшения коснулись и Easy Mode, который стал более привлекательным для новых игроков.
Планируются и другие обновления, которые будут выходить в ближайшее время, включая улучшения и новые функции. Обновление DLC, которое выйдет в мае, обещает добавить больше контента и подробностей о будущем патче.
А в нем плов можно приготовить? // Дмитрий Таневич
Блин,надо допройти игру, пока боссов незанерфили внулину. А то народ траит первого босса по 3 часа и потом ноет. Вообще не понимаю смысла нерфов когда в игре буквально есть легкая сложность.
там можно сложность менять на легкий как раз для раков
В этом и суть. Несмотря на изи мод, разрабы хотят корректировку баланса сделать для боссов
Никто их не нерфит в нулину, их балансят под адекватных боссов. Я сегодня траил Малуку около 5 часов, и мой победный трай был только тогда, когда этот уебок ни хилился ни на первой, ни на второй стадии. Я буквально блять чудо и удачи ждал чтоб все карты сошлись. Если по твоему это нормально, то можешь параши навернуть и попросить, чтоб боссы с двух ударов ваншотили, а стамина восстанавливалась в течении 3 минут. Ну хули, сложно ведь. Разрабы, когда п#здили механики, чуть-чуть забыли добавить фишек, из-за которых они в других играх хорошо работали (прерывание любого действия при особом парировании и комфортность его использования (Nioh 2), восстановление выносливости нажатием кнопки в тайминг для нормального темпа и сохранения баланса утраты выносливости (Nioh 1-2), отсутствие траты выносливости при ИДЕАЛЬНОМ пэрри (Wo long), нормальная (в плане темпа) прокачка шмота (Wo long), ибо разрабы немного не поняли как работает шмот все в том же Нио и это я назвал только то, что вспомнил). И игра сама по себе имба, крутая, интересная, с топовой боевкой и очень приятным геймплеем, но именно боссы - залупа и требуют либо усиления, либо ослабления. Хз даже что за параша после Малуки пойдёт.
Очередное величие мастерства меча в стиле соулса? Отличный вызов для истинный геймеров👍💪 // New Show
все уже игру пройдут 200 раз. А они только в мае хотят закинуть баланс и длц. пфффф
А я с дуру Code Vein купил по скидке, думал с голодухи по лоулсам и это сойдёт... Аниме гoвнo!))
А тут ещё одно аниме сосальное на горизонте маячит.
а при чем тут игра и аниме в принципе?
чекни бесплатную демку в стиме, норм игра, потом можешь оф акк взять и пройти