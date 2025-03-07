Возрастной рейтинг The First Berserker: Khazan раскрывает содержание для взрослых

Предстоящая фэнтезийная экшен-RPG The First Berserker: Khazan получила официальный рейтинг от Управления по развитию инфокоммуникационных медиа Сингапура (IMDA). Игра получила рекомендательный рейтинг 16, что означает, что она подходит для игроков в возрасте от 16 лет и старше.

Разрабатываемая Neople и издаваемая Nexon, The First Berserker: Khazan следует за историей генерала Хазана, воина, ложно обвиненного в измене и вынужденного отправиться в изгнание. Решив отомстить, он отправляется в жестокое путешествие, чтобы раскрыть правду. Действие игры происходит в темном фэнтезийном мире, в ней представлена ​​динамичная боевая система, напоминающая Souls-подобные RPG, где игроки должны сражаться с различными врагами, используя оружие ближнего боя и особые способности.

Согласно классификации IMDA, игра содержит интенсивные рукопашные бои с заметными эффектами крови, включая большие брызги, которые пачкают окружение. Побежденные враги и пятна крови со временем исчезают, в то время как некоторые области игрового мира содержат окровавленные обстановки и трупы. Однако насилие остается в пределах рекомендаций 16, которые допускают реалистичные, но не чрезмерно наглядные изображения насилия. Кроме того, игра содержит ненормативную лексику, в диалогах встречаются такие ругательства, как «f**k», «bastard», «b**ch» и «as**ole».

Релиз The First Berserker: Khazan запланирован на 27 марта 2025 года и будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.