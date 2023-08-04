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The First Descendant TBA
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Nexon проведет закрытое тестирование The First Descendant для проверки работоспособности кроссплея

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4efy
Новости

Несмотря на то что следующее тестирование шутера The First Descendant должно быть открытым, компания Nexon прежде решила провести еще одно закрытое. Принятое решение обосновано важностью теста межплатформенного игрового процесса, а также сбором фидбека непосредственно от игроков. Таким образом, кроссплатформенная бета-версия The First Descendant теперь должна начаться во вторник, 19 сентября, и продлится до понедельника, 25 сентября.

Авторы также поделились информацией об улучшениях, внесенных в игру, большинство из которых были основаны на отзывах пользователей после предыдущих тестов. К ключевым введениям можно отнести поддержку DLSS 3, HDR-дисплеев и обновление до Unreal Engine 5.2. Также появится и новый играбельный пролог, объясняющий предысторию игры.

Для тех, кто хотел бы опробовать The First Descendant на ПК, есть хорошая новость: уже сейчас вы можете подать заявку на участие в тестировании. Нужно лишь перейти на страницу игры в Steam, нажать кнопку "Запросить доступ" и ждать старта.

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