Nexon проведет закрытое тестирование The First Descendant для проверки работоспособности кроссплея ©

Несмотря на то что следующее тестирование шутера The First Descendant должно быть открытым, компания Nexon прежде решила провести еще одно закрытое. Принятое решение обосновано важностью теста межплатформенного игрового процесса, а также сбором фидбека непосредственно от игроков. Таким образом, кроссплатформенная бета-версия The First Descendant теперь должна начаться во вторник, 19 сентября, и продлится до понедельника, 25 сентября.

Авторы также поделились информацией об улучшениях, внесенных в игру, большинство из которых были основаны на отзывах пользователей после предыдущих тестов. К ключевым введениям можно отнести поддержку DLSS 3, HDR-дисплеев и обновление до Unreal Engine 5.2. Также появится и новый играбельный пролог, объясняющий предысторию игры.

Для тех, кто хотел бы опробовать The First Descendant на ПК, есть хорошая новость: уже сейчас вы можете подать заявку на участие в тестировании. Нужно лишь перейти на страницу игры в Steam, нажать кнопку "Запросить доступ" и ждать старта.